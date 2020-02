Midnight Mania! Evan Dunham revient de sa retraite face à Michael Johnson lors de l’UFC Fight Night 173

Bienvenue à Midnight Mania!

Ce soir, nous avons un excellent rappel que rien n’est très permanent dans le monde des arts martiaux mixtes. Le vétéran de longue date des poids légers Evan Dunham (18-8) reviendra de sa retraite de courte durée pour affronter son compatriote scrapper Michael Johnson (19-15).

Evan Dunham sort de sa retraite pour affronter Michael Johnson à l’UFC Fight Night à Lincoln, Nebraska le 25 avril au poids léger.

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 19 février 2020

Avant de prendre sa retraite en septembre 2018, Dunham a échoué lors de ses deux derniers combats. Pendant ce temps, Johnson est en compétition pour la deuxième fois depuis son retour à 155 livres. La cohérence continue d’être un problème pour “The Menace”, qui a perdu ses deux derniers combats malgré sa bonne performance dans la première moitié des combats.

Dans l’ensemble, j’aime bien ce match. Dunham et Johnson ont tous deux gagné leur vie en les éliminant avec les meilleurs poids légers au monde pour des résultats mitigés. Bien qu’ils n’aient pas concouru, ils ont été employés dans la division la plus difficile du sport pendant un bon moment, et ils fournissent presque toujours le divertissement.

L’UFC Fight Night 173 devrait actuellement être mis en vedette par un affrontement entre poids lourds et légers entre Glover Teixeira et Anthony Smith le samedi 25 avril 2020 depuis l’intérieur de la Pinnacle Bank Arena de Lincoln, au Nebraska.

Je ne vais pas prétendre avoir regardé les 12 minutes de cette vidéo loufoque. Regardez la première minute, et vous aurez l’idée: Sanchez se fait donner un coup de pied dans le ventre ou un coup de poing dans le visage lorsque les mots “Block # 27” apparaissent. Encore une fois, c’est un mélange continu de comédie involontaire et de tristesse.

Ma réponse Instagram préférée: “Bro, c’est produit comme une vidéo de conspiration de la Terre à plat.”

Comme nous en venons tous à penser que nous sommes des experts, comme nous avons tous des yeux et pensons que nous pouvons voir, je vais maintenant vous montrer ce que vous n’êtes pas assez CONSCIENT pour voir. Mon entraîneur devrait être nommé entraîneur de l’année pour avoir réinventé un combattant à l’âge de 38 ans. Ce que vous voyez est quelque chose de spécial. Maintenant, je vous demande à tous pourquoi vous ne pouvez pas le voir, ou pourquoi vous ne pouvez pas permettre à @joshuafabiaknowbody @schoolofselfawareness d’être reconnu de quelque manière que ce soit pour ce qu’il a fait. Il l’a fait seul, sans équipement, sans équipe, sans bâtiment. Si vous voyez cela et que vous me respectez, vous lui devez tous d’énormes excuses. Et si vous n’êtes pas prêt à vous excuser et que vous voulez nier ce que vous voyez dans cette vidéo, vous êtes trop corrompu et personne ne peut vous aider. À tous les fans qui ont soutenu même si vous ne pouviez pas voir, je vous aime encore plus. Pour tous ceux qui m’ont radié et parlé de détritus, continuez à regarder parce que vous ne pouvez pas m’arrêter maintenant. School of Self Awareness est un mouvement mondial et s’adresse à ceux qui sont prêts à s’aider eux-mêmes. Partagez si vous vous souciez, si vous ne vous souciez pas, nous savons maintenant que vous ne vous souciez pas. Je suis une légende, ne les laissez pas détruire mon héritage. S’ils peuvent me le faire, ils peuvent le faire pour vous. Défendez-vous parce que personne d’autre ne le fera. Oh @thenotoriousmma à tout moment, n’importe où, je chérirais l’opportunité d’avoir un combat légendaire avec deux légendes. De plus, ce serait bien d’avoir un combat équitable pour un changement. Si vous pensiez que @ portal.ido était quelque chose dont vous avez vraiment besoin pour rencontrer @joshuafabiaknowbody Nice commentant @dc_mma, merci vraiment du fond du cœur. Tu m’as fait tellement de mal que ça m’a appris ce qui se passe vraiment. Merci de ne pas avoir parlé à mon entraîneur, manager et cornerman @joshuafabiaknowbody lors de notre réunion d’avant combat. Vous m’avez déjà montré votre attitude partiale à l’époque. @michelpereiraufc @seanshelby @danawhite @espnmma @mmajunkiedotcom @mmaworlddotcom @thenotoriousmma @hbosports @shosports @themmadigest @floydmayweather @stylebender @arielhelwani @mikebohnmma @canelo @ jc_mf #thetruthhurts #antibullying #help #whyisnoonehelpingothers #facts #openyoureyes #awareness #selfawareness

Cette incroyable usurpation “Friends” a été publiée il y a près d’un an, mais c’était avant que je ne prenne la tête du MM, et elle est apparue sur Reddit aujourd’hui.

Les réductions de poids étant plus difficiles que les combats, c’est une situation bien réelle.

Coup de pied à la jambe de base serait probablement plus populaire si quelqu’un vérifiait réellement les coups bas.

Tyson Fury le garde définitivement intéressant.

Valentina Shevchenko montre ses talents de danseuse:

Slips, rips et clips KO

Si vous voulez éliminer la laïcité, la légalisation des genoux à la terre est une première étape importante. Cela crée d’énormes options offensives pour le meilleur joueur et le combattant essayant de défendre le retrait.

Poursuivant avec le discours d’hier soir sur les coups de pied nus, ceci est un excellent exemple! Matsubara lance un coup de pied bas nu, mais il le fait après avoir pris un angle et le chronomètre correctement à bonne distance. Son adversaire essaie de le récupérer et offre une feinte timide de la main gauche, mais en réalité, il entre dans la poche d’une jambe.

Une leçon de rythme et de gamme:

Terrain aléatoire

Même en regardant au-delà du filtre, c’est un château super cool!

Midnight Music: Pour tous ceux qui recherchent de la R & B / néo soul moderne, le premier album de la chanteuse londonienne Sampha, Process, est une écoute très solide avec une écriture forte.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.