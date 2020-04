Midnight Mania: Free Fight! Nick Diaz assomme Robbie Lawler et choque le monde à l’UFC 47 (vidéo)

Bienvenue à Midnight Mania!

L’UFC 47 était une émission assez importante et populaire, l’événement dans lequel Chuck Liddell a finalement retrouvé Tito Ortiz et l’a pulvérisé. Ce fut un moment majeur pour l’UFC, qui a contribué à pousser Liddell au titre des poids lourds légers et à une plus grande célébrité.

Avant la collision des grands poids légers, Nick Diaz a vraiment commencé le début de sa légende. Le frère aîné du collectif 209 n’était pas une recrue, car il avait déjà capturé le bracelet WEC Welterweight et réglé sa trilogie avec Jeremy Jackson avec style. Cependant, il était toujours l’opprimé de Robbie Lawler, l’homme le plus puissant et le redouté artiste à élimination directe du méga-camp Miletich Fighting Systems.

La plupart s’attendaient à ce que Diaz s’appuie sur ses antécédents de jiu-jitsu et tente d’amener Lawler au tapis.

Au lieu de cela, Diaz a remporté l’une des meilleures victoires de sa carrière avec des points de style absolus. Contre le redoutable poinçon, Diaz a fait plus que tenir tête: il s’est dirigé directement vers Lawler, a laissé tomber ses mains et a suffisamment prononcé pour que l’arbitre lui hurle dessus deux minutes après le premier tour.

Diaz a mangé quelques coups dans le processus, mais il a parfaitement placé un crochet dans le deuxième tour pour éteindre les lumières du futur champion. Les deux hommes ont continué à faire leur marque et à gagner le statut de champion à 170 livres, mais Diaz s’est avéré le meilleur homme la seule fois qu’ils se sont rencontrés dans l’Octogone.

Insomnie

Ces cartes de combat inattendues commencent à se remplir!

Brian Ortega est le premier à accepter la légende d’Alexander Volkanovski sur Fight Island. Ce serait sûrement un combat divertissant, et Ortega vient de perdre, alors cela pourrait arriver!

Bien que ce ne soit pas mon objectif personnel de faire sauter la carrière de rap de Tyron Woodley, son bœuf avec Israel Adesanya and co. m’a forcé la main. Pour une certaine perspective, rappelons que “T-Wood” n’était pas le premier athlète de sports de combat à tenter un crossover:

Le commentaire de Claudia Gadelha est identique à ma première pensée: “Merde, je vais me casser les hanches si je fais ça.” Une flexibilité impressionnante de Michelle Waterson et de sa fille!

Qui a eu le plus grand changement d’apparence au fil des ans, Joe Rogan ou Dana White?

Darren Till contre Yoel Romero a de réelles chances d’être ennuyeux (les deux hommes aiment contrer), mais cela vaut ce risque pour le potentiel du meme seul.

Slips, rips et clips KO

Melvin Manhoef peut TOUJOURS compter sur lui pour livrer la violence:

Une légende du kickboxing enferme une soumission, puis bat encore son adversaire en pulpe. Les éclaboussures de sang sur le gi renforcent vraiment la brutalité de l’ensemble!

Le Crippler! Le chat Smasher! Chris Leben n’est peut-être pas le meilleur poids moyen de son époque, mais il a produit des moments inoubliables comme celui ci-dessous:

Terrain aléatoire

Mes yeux ne sont pas assez bons pour ça.

Midnight Music: Ce cool bootleg des Beatles est apparu sur mes recommandations YouTube, donc je me sens obligé de le transmettre.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.