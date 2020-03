Midnight Mania! Gilbert Burns pense pouvoir soumettre Demian Maia à l’UFC Brasilia

Bienvenue à Midnight Mania!

Demian Maia est l’un des grapplers les plus accomplis à avoir jamais concouru dans ce sport, le type de menace de soumission même les lutteurs d’élite comme Kamaru Usman et Tyron Woodley optent pour éviter de s’engager sur le tapis. Il a remporté 11 victoires de tapout au cours de sa carrière à l’UFC, ce qui le classe très bien parmi les records de tous les temps.

Cependant, son adversaire à l’événement UFC Brasilia de demain, Gilbert Burns, n’est pas en reste lui-même. “Durinho” est un champion du monde de jiu-jitsu et médaillé de bronze de l’ADCC – des références qui prouvent, comme Maia, qu’il est l’un des meilleurs grapplers de la liste. En tant que tel, Burns a déclaré à MMAJunkie qu’il serait à l’offensive si son combat avec Maia frappe les tapis, “Si nous nous attaquons à ce combat, devinez quoi, je vais chasser. Je crois que je suis capable de présenter une plainte contre Demian Maia. ”

Burns a poursuivi: «Surtout si je le mets dans des situations inconfortables, il va tirer. Il ne va pas se lever et cogner comme Colby et Kamaru; il est Demian Maia. Je crois que nous allons frapper, mais je crois que nous allons à 100% lutter. Je ne peux pas attendre ça. J’ai hâte de tester mes capacités contre l’une des légendes à mon avis, futur temple de la renommée. “

Beaucoup de combattants ont fait des déclarations audacieuses sur l’attaque de leur adversaire dans sa zone la plus forte, mais Burns a en fait la capacité de le soutenir. Soumettre Maia serait une réalisation vraiment incroyable, qui ferait exploser Burns up the Welterweight et entrerait en lice pour le titre.

Frankie Edgar donne son point de vue sur l’UFC en maintenant le spectacle:

Peut-être que je ne suis pas la bonne personne à demander, mais je suis heureux que l’ufc trouve des moyens de continuer les combats. Les combattants se battent et nous avons besoin d’un moyen de nourrir notre famille. Tant que la santé est préoccupante et que nous sommes en sécurité pour la compétition, je suis tous là. J’espère que nous ramasserons de nouveaux fans étant le seul spectacle en ville

– Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 13 mars 2020

De même, cela laisse un peu perplexe le fait que les gens s’attendent à ce que les combattants soient préoccupés par leur propre bien-être. Personne qui se soucie de son bien-être ne se bat pour gagner sa vie!

Je viens de parler à la masselotte de l’UFC Ashlee Evans-Smith (@AshleeMMA), qui est à l’aéroport, se préparant à partir pour l’UFC Londres.

“Je suis pleinement conscient que je vais dans un pays étranger pour me battre sans avoir l’assurance à 100% que je pourrai rentrer chez moi sans être mis en quarantaine.”

Sensationnel.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 13 mars 2020

“C’est ainsi que j’ai décidé de vivre ma vie. Si quelqu’un me connaît, je prends des risques. Je suis jeune et en bonne santé. Je ne suis pas si préoccupé par le virus. Le manager m’a dit le pire des cas” scénario, si je suis mis en quarantaine, l’UFC couvrira toutes les dépenses. “

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 13 mars 2020

Réponse pleinement attendue de Wallid:

Jungle Fight a un événement prévu pour le 21 mars à Manaus, au Brésil. A demandé à Wallid Ismail s’il prévoyait d’annuler / reporter l’émission ou de le faire à huis clos …

“Putain non.”

– Guilherme Cruz (@guicruzzz) 12 mars 2020

Je pense qu’il est temps de changer mon choix.

Je ne peux pas expliquer ce coup de pied, mais c’est cool à regarder!

Êtes-vous en colère contre Kevin Lee pour avoir perdu du poids? Si oui, cette vidéo de Lee dans une douleur extrême d’un massage à l’huile thaïlandaise sur une ecchymose osseuse peut vous amuser un peu plus que sur une journée ordinaire.

Slips, rips et clips KO

SUMO + de nombreux claquements de visage:

Remerciements au «Crippler» qui casse les chats Chris Leben:

Vous ne savez jamais qui atterrira plus proprement avec des crochets gauches simultanés!

Terrain aléatoire

Le coronavirus est tellement boiteux qu’il ne laissera même pas les Italiens sortir avec fracas.

Maintenant, le maire de Bugliano, en Italie, a publié une déclaration interdisant les orgies et les gangs bang partout dans les limites de la ville. De plus, les trios et les relations sexuelles impliquant plus de deux personnes sont également interdits dans un avenir prévisible. https://t.co/4JLjgHc6Ss

– Ahmed Shihab-Eldin (@ASE) 13 mars 2020

Midnight Music: Après près de 10 ans à en parler, Jay Electronica a enfin sorti son premier album, A Written Testimony. Andrew, 16 ans, serait beaucoup plus excité par cette nouvelle, mais peu importe, il est difficile de nier que Jay – et souvent, Jay-Z! – est venu avec les barres.

