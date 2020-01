Midnight Mania! Grant Dawson s’attaque simultanément à deux poids atomiques

Bienvenue à Midnight Mania!

C’est le type de spectacle «bizarre et sauvage» que j’aime le plus, une salle de sport conviviale! En duel avec sa petite amie – Atomweight amateur 6-3 Elle Wagman – ainsi que l’ancienne journaliste professionnelle Atomweight / actuelle UFC Laura Sanko, le prospect Featherweight Grant Dawson a lutté la paire en même temps … et a gagné.

Cette vidéo est à la fois hilarante et quelque peu informative. D’une part, j’apprécie grandement l’effort que ces deux femmes ont fait pour gagner. Ils ont vraiment essayé de tourner son cou et de le rendre malheureux, et peut-être qu’avec une meilleure planification, ils auraient pu gagner. Dans le même temps, Dawson a fait beaucoup de choses correctement, cherchant à séparer la paire et à utiliser un ennemi pour se protéger de l’autre.

Quand il ne pose pas de brassards sur des personnes plus petites que lui, Dawson est 14-1 en tant que professionnel et invaincu à 2-0 à l’intérieur de l’Octogone. Il était censé combattre Chas Skelly le week-end dernier à l’UFC 246 avant d’être contraint de se retirer pour des raisons non divulguées. Depuis lors, le combat a été re-réservé pour l’UFC “Norfolk” le 29 février.

Insomnie

Robert Whittaker dit que le rapport sur la santé de sa fille et le don de moelle osseuse est FAUX. Il semble que The Sun (la source originale derrière mon article sur le sujet) n’avait pas de source après tout …

Si quelqu’un veut essayer de gagner de l’alcool gratuit, appuyez sur Instagram de Jorge Masvidal.

Daniel Cormier contre Stipe Miocic 3 n’est-il pas encore figé?

J’aime beaucoup ce match potentiel, mais seulement si le gagnant a la garantie d’un adversaire de grand nom.

Abdulmanap: “Islam Makhachev va bientôt se battre. C’est Diego Ferreira, qui a battu Pettis récemment. Makhachev et Ferreira vont se battre au Brésil. Quel événement ce sera? Je ne sais pas. Pas encore de détails.” pic.twitter.com/8t2FOascmK

– ➡️ (@MMARusContext) 23 janvier 2020

Face à la paume.

Toute personne qui ne comprend pas cela correctement est interdite.

Slips, rips et clips KO

Mec, c’est vraiment difficile de retirer ce genre d’étranglement sans l’aide d’un gi. Je n’ai pas vraiment de connaissances techniques ici – c’était probablement une manivelle qui ne se sentait pas bien!

Cet uppercut tire-bouchon a parfaitement atterri et avait l’air extrêmement douloureux.

Bonne chance pour deviner qui gagne cette guerre des coudes:

Terrain aléatoire

Peut-être un peu de détente, Speed ​​Racer.

Midnight Music: Weyes Blood’s Titanic Rising était l’un des plus beaux albums de 2019, un excellent disque de pop de chambre.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.