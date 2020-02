Midnight Mania! Henry Cejudo appelle Alexander Volkanovski et veut le statut de “Quadruple C”

Bienvenue à Midnight Mania!

On y va encore une fois.

La division poids coq a un argument pour le plus profond du sport. Tous les deux week-ends, de nouveaux Bantamweight de 23 ans font leurs débuts et présentent un ensemble de compétences approfondies et un excellent conditionnement. Au sommet de la division, il y a déjà quatre hommes qui ont déjà des arguments assez solides pour les tirs au titre: un attaquant combatif russe féroce (Petr Yan), le meilleur combo de démontages et de coups de pied depuis Jon Jones (Aljamain Sterling), un foie- fusion de poinçonnage de Dillashaw et Holloway (Cory Sandhagen), et d’un homme “Magic” avec un coup de pied si rapide qu’il pourrait tout aussi bien être invisible (Marlon Moraes).

Pourtant, le champion Henry Cejudo est aligné pour affronter Jose Aldo. “Scarface” est un grand de tous les temps, mais il a également perdu deux combats consécutifs et quatre de ses six précédents. Regardant déjà Aldo, Cejudo tente d’aligner un combat en dehors de sa division en face d’Alexander Volkanovski, ce qui semble être un excellent moyen de bloquer encore plus la division.

Je dois admettre que ce serait assez drôle de voir Cejudo tomber avec Volkanovski à 145 livres. – entre les deux, la largeur combinée peut être supérieure à la hauteur combinée! S’il y a une doublure argentée, au moins Cejudo appelle à nouveau les combattants masculins.

Insomnie

Félicitations à Holly Holm pour 1) avoir réussi tous ces tests et 2) son physique ridicule.

On dirait que l’aide présidentielle n’était tout simplement pas suffisante …

Sur la base des conversations que j’ai eues, un combat de poids moyen potentiellement doux entre Darren Till et Jared Cannonier ne se produira PAS le 7 mars à Las Vegas.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 13 février 2020

C’est formidable de voir Tai Tuivasa quitter sa zone de confort dans un effort pour s’améliorer. Vous ne trouverez pas de meilleur gymnase pour un grand homme essayant de maîtriser sa lutte que AKA!

Grande démonstration de respect entre Jon Jones et Dominick Reyes, ainsi qu’un regard cool sur le sommet d’après-combat:

C’est toujours amusant de regarder Dominick Cruz parcourir ses exercices, l’ancien champion est très fluide.

Difficile de dire si cette vidéo m’inspire à m’étirer un peu plus ou me montre que je devrais simplement renoncer à essayer d’être athlétique?

Slips, rips et clips KO

Rappel: Corey Anderson entre en scène et gagne de plus en plus de confiance en tant qu’attaquant.

Nous ne sommes qu’en février, mais je suis sûr que nous savons déjà quel combat a vu la plus rôtie des côtes de l’année.

Quelques déménagements et compteurs astucieux pour les enchevêtrements de jambes de jiu-jitsu:

Terrain aléatoire

Détruire les egos des jeunes locaux un dunk à la fois!

Midnight Music: «Tout le monde veut parler de qui et de qui

Qui est le plus réel et qui wack, ou qui blanc ou qui noir

Les critiques veulent mentionner qu’ils manquent quand le hip-hop rappait

Motherf * cker, si vous l’avez fait, alors Killer Mike serait le platine “

