Midnight Mania! Henry Cejudo perd le titre Flyweight, Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo probablement pour la ceinture vacante

Bienvenue à Midnight Mania!

Henry Cejudo est le dernier homme à avoir obtenu le résultat incroyable du champion simultané en deux divisions, mais il est également le plus récent à avoir été déchu de son titre par BJPenn.com. La nouvelle a été confirmée plus tard par MMAJunkie, qui a également pris une citation de «Triple C», car l'ancien olympien a fait valoir qu'il n'était pas dépouillé de la ceinture, «Non, je ne suis pas dépouillé. Je renonce à mon titre. Correction! "Triple C" abandonne son titre à ces aspirants mâts de poids lourds. C’est ce qui se passe. Je renonce à ma ceinture. Être déshabillé n'est pas ce que je fais. Je renonce, et vous pouvez tous leur dire de plier le genou. "

Peu importe si Cejudo a été dépouillé ou a effectivement choisi de démissionner, le titre Flyweight est soudainement vacant. À cette fin, l'UFC opposera le concurrent de longue date Joseph Benavidez à l'artiste de KO Deiveson Figueiredo, qui devrait être à la tête de l'UFC sur ESPN + 27 le 29 février 2020 à Norfolk, en Virginie.

Benavidez, qui mène une séquence de trois victoires consécutives et détient une victoire précédente sur Cejudo, semblait le prochain dans la ligne pour un tir à "Triple C." Cependant, un tir au titre vacant est la prochaine meilleure option, et Figueiredo a certainement gagné sa position aussi. Le brésilien fougueux a remporté deux matchs consécutifs et six des sept combats au total dans l'Octogone.

Compte tenu de la nature très active des deux athlètes, cela devrait s'avérer un énorme rebut.

