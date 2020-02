Midnight Mania! Henry Cejudo qualifie Aljamain Sterling de «Aljamima», face à un contrecoup

Bienvenue à Midnight Mania!

Le shtick d’Henry Cejudo est bien établi à ce stade. “Triple C” agit de manière odieuse et – oserais-je le dire? – cringey que possible pour l’attention. Cela détourne l’attention du fait que Cejudo est un athlète incroyablement talentueux et accompli, mais Cejudo court après les billets d’un dollar, et il a gardé son discours de poubelle assez inoffensif dans l’ensemble.

Plus tôt dans la journée, cependant, Cejudo a qualifié le principal concurrent des poids coq Aljamain Sterling d ‘«Aljamima» et a déclenché un peu de controverse dans le processus.

Triple C ne fait même pas attention à Aljamima Sterling Silver @funkmastermma econddeuxièmement, Triple C veut vous combattre Petr, mais votre anglais doit obtenir Betr, vous laide pomme de terre communiste Et enfin et surtout, mon combat de mise au point, la tête de patch de chou Jose Waldo. @danawhite pic.twitter.com/5bRzspHrwb

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 17 février 2020

Le jeu de mots de Cejudo avec la marque de sirop d’érable, tante Jemima, est en train de jouer avec un problème plus compliqué. La conception du logo de la tante Jemima découle directement de l’imagerie raciste de Jim Crow Era et des spectacles de ménestrels. Bien qu’il ne soit pas clair si Cejudo connaît l’étendue de cette section laide de l’histoire américaine, l’ancre de l’UFC Karyn Bryant a déjà demandé qu’il s’abstienne de répéter l’insulte.

Il me semble peu probable que Cejudo emprunte délibérément cette voie s’il était au courant de l’ensemble du problème – être accusé de racisme n’est bon pour personne. La réponse de Bryant a également été mesurée, demandant simplement à Cejudo de s’arrêter. Comme on pouvait s’y attendre, Twitter est moins raisonnable et rempli de réponses attaquant agressivement Bryant, nommant immédiatement Cejudo un raciste irrémédiable et généralement cancéreux.

Insomnie

Récapitulons certaines des retombées des médias sociaux concernant Diego Sanchez et son entraîneur maladroit, que “The Nightmare” défend avec passion sur Instagram.

Une approche beaucoup plus amusante d’une victoire DQ plus dévastatrice:

Je me demande si le @ufc va me donner le KO du bonus de nuit ‍♂️

– Brok Weaver UFC (@BWeaverufc) 17 février 2020

Pacman est une légende.

J’ai trouvé ça sur Reddit, pensais que je partagerais. Il s’agit de Manny Paquiao, à 17 ans, s’entraînant sur du matériel de gym ghetto en bois et des pneus de vélo. C’est avant tous les titres mondiaux et avant la valeur nette de 250 millions de dollars. Entraînez-vous dur et rêvez grand !!! #mannypacquiao pic.twitter.com/qYmE69vOgN

– Mike Brown (@mikebrownmma) 14 février 2020

Luis Pena avec la meilleure analogie à ce jour en matière de boxe à poings nus!

Ici, au # BKFC10, c’est peut-être la meilleure chose que j’aie jamais vue, si vous faisiez des combats dans les toilettes du lycée un sport professionnel

– Luis Antonio Pena (@violentbobross) 16 février 2020

Thiago Santos bouge bien à nouveau! Ce sera formidable de retrouver «Marreta» dans le mix, l’un des combattants les plus divertissants de tous les temps.

Superbe photo d’un coup de pied parfaitement placé:

Slips, rips et clips KO

Il y a eu tellement de KO et de moments incroyables au cours du week-end lors de divers événements régionaux que je suis fixé pour la plupart de la semaine! Commençons par l’un des meilleurs crochets à chèques de l’année:

Il s’agit d’un échange fantastique de coups de pied. Un jour, j’espère que les compteurs de coups de pied MMA sont au même niveau.

Y a-t-il quelque chose de plus amusant qu’un double knockdown?

