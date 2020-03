Midnight Mania! Israël Adesanya contre Yoel Romero était si mauvais qu’il a enlevé la chaleur à Derrick Lewis et Francis Ngannou

Bienvenue à Midnight Mania!

La partie la plus excitante du MMA est peut-être sa nature extrêmement imprévisible. Il y a toujours une chance que le grappler décroche un énorme coup de grâce ou que l’outsider massif gagne en seulement quelques minutes. Les combats peuvent largement dépasser les attentes … et parfois échouer absolument à leur hauteur.

Derrick Lewis contre Francis Ngannou en est un exemple infâme, car les deux puissantes poids lourds devaient échanger d’énormes coups de puissance. Malheureusement, la confiance de Ngannou a été ébranlée après sa première défaite à l’UFC, tandis que Lewis souffrait de blessures.

Le résultat? Un mauvais match de tous les temps.

Cela fait bien plus de deux ans depuis ce combat, mais Lewis et Ngannou continuent d’être parfois méprisés dans leur direction. Cependant, Lewis est heureux d’annoncer que depuis le terrible combat opposant Israël Adesanya contre Yoel Romero à l’UFC 248, la place de Lewis dans l’histoire en tant que moitié du pire combat de tous les temps a été volée.

Derrick Lewis dit qu’il a aimé le combat Adesanya-Romero parce que maintenant les gens pourront plus longtemps dire que son combat contre Francis Ngannou est le combat le plus ennuyeux de tous les temps. Du @espnmma IG d’aujourd’hui en direct. pic.twitter.com/WhU0CVyHRT

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 19 mars 2020

Lewis a déclaré à Ariel Helwani: «Je suis heureux que cela se soit terminé ainsi. Vous savez, parce que tout le monde me donnait l’enfer à Francis et moi depuis longtemps, disant que notre combat était le combat le plus ennuyeux de tous les temps. Alors, je suis content qu’ils aient pu nous battre! “

Malgré l’horreur générale du premier combat, Lewis a exprimé son intérêt pour la revanche de Ngannou, promettant que le deuxième combat serait bien meilleur. Jusque-là, résolvons ce débat une fois pour toutes …

Sondage

Quel était le pire?























54%

Francis Ngannou contre Derrick Lewis

(19 votes)













45%

Israël Adesanya contre Yoel Romero

(16 votes)















35 votes au total



Votez maintenant

Insomnie

Sean O’Malley avec la plus récente et la plus belle impression de Tony Ferguson:

Mairbek Taisumov est le seul nom particulièrement surprenant de la liste, mais sa carrière a été en proie à des problèmes de visa.

13 combattants retirés de la liste https://t.co/YHr2ZDqw9f:

Mairbek Taisumov

Tonya Evinger

Dong Hyun Ma

Chance Rencountre

Matthew Lopez

Cyril Asker

Khalid Murtazaliev

Talita Bernardo

Jodie Esquibel

Kyle Prepolec

Marcos Mariano

Isabela de Padua

Zhenhong Lu

– Tom Feely (@omgitsfeely) 19 mars 2020

Être entraîneur dans les sports de combat n’est pas seulement un jeu ou un jeu amusant!

Mirko Cro-Cop détruit son arme de signature!

Darren Till va 1-1 sparring verbalement avec un couple de «fans» dévoués.

Une conséquence COVID que je n’avais pas envisagée: le combat de Khalil Rountree Jr avec Sam Alvey – et donc sa retraite – a également été retardé.

Slips, rips et clips KO

Saenchai a publié un tas de ses KO en notre temps de besoin, et je lui en suis reconnaissant.

Le meilleur grappler no-gi vivant, Gordon Ryan, décompose sa garde en passant et en arrière:

Cet échange se transforme assez rapidement en chaos, mais le coup de pied latéral d’ouverture pour traverser contre un adversaire de position opposée est une excellente technique!

Terrain aléatoire

Il s’agit d’un savoir-faire sérieux.

