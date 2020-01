Midnight Mania! Jessica Penne et Bec Rawlings proposent désormais un contenu premium sur le service d’abonnement

Bienvenue à Midnight Mania!

Comme nous en avons discuté si souvent, les combattants cherchent souvent à gagner de l’argent supplémentaire. Il existe de nombreuses façons de le faire: les parrainages CBD, les ventes de t-shirts et les séminaires sont parmi les plus courants. Des services comme Patreon, qui permettent aux fans de payer une redevance mensuelle pour le contenu supplémentaire de leurs créateurs (ou combattants) préférés, sont une voie de plus en plus courante vers le revenu.

Entrez les combattants professionnels et coéquipiers Jessica Penne et Bec Rawlings, qui ont créé des comptes d’abonnement sur OnlyFans.com. Qu’est-ce que c’est? Selon leur site Web, il s’agit «d’un site Web de médias sociaux et d’un service d’application qui permet aux utilisateurs de télécharger des photos et des vidéos sur leur profil, fixant un prix d’abonnement mensuel et donc gagnant de l’argent de tout abonné payant».

Plus précisément: c’est souvent du porno. Dans ce cas, cela ressemble plus à des images racées qu’à de la pornographie réelle – selon les commentaires de Rawling sur sa publication Instagram – mais quelqu’un d’autre que moi devra débourser de l’argent pour s’en assurer.

Dans l’ensemble, bien que Rawlings se soit bien débrouillé ces derniers temps dans le monde de la boxe à poings nus, elle monétise sa renommée de combat grâce à la modélisation / Instagram depuis un certain temps. Penne, quant à lui, n’a pas cette réputation. Cependant, elle est engagée dans une bataille juridique coûteuse avec l’USADA qui pourrait effectivement mettre fin à sa carrière professionnelle, il n’est donc pas difficile de voir pourquoi elle est à la recherche d’argent.

