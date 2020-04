Midnight Mania! John Makdessi: la rancune de Michael Bisping contre moi a affecté son commentaire à l’UFC Rio Rancho

Bienvenue à Midnight Mania!

De retour le 14 mars à l’UFC Rio Rancho – le dernier événement avant la fermeture générale – Francisco Trinaldo a remporté une décision décisive sans incident sur John Makdessi. Ce ne fut pas un grand combat, car aucun des deux hommes n’était vraiment capable de mettre en œuvre leur plan de match ou de décrocher une tonne de frappes.

Ça arrive.

Makdessi, qui a subi une blessure au LCA et au MCL dans le combat, pense qu’il a fait assez pour gagner de son pied arrière pour remporter la victoire. Il est également un peu contrarié par le commentateur Michael Bisping, qui, selon lui, lui en veut de l’implication de Makdessi dans la marque “Fear The Fighter”, qui n’a pas payé un grand nombre de ses athlètes sponsorisés il y a plusieurs années.

“Il est l’un des combattants qui m’accusait de voler de l’argent”, a-t-il déclaré à FanSided. «Il commentait. Donc une fois rentré chez moi. J’ai regardé le combat et j’ai entendu ses commentaires, parlant de beaucoup de choses qui n’avaient aucun sens. Je trouve juste très drôle comment un gars comme ça… il n’était pas le combattant le plus intelligent. Il a pris beaucoup de dégâts, il a pris beaucoup de coups. Et je suis très surpris de la façon dont il commente. Surtout quand il faisait le commentaire de mon vol, vous savez, j’ai trouvé drôle comment il a dit que je m’enfuyais, mais toute personne intelligente comprend. Quand tu regardes mon combat, tu comprends pourquoi je bougeais beaucoup, parce qu’il était très agressif. Il s’avançait. Donc, en tant que contre-combattant, j’étais juste le combattant le plus intelligent, je m’éloignais de lui pour garder mes distances, mais j’avais également un LCA déchiré à 80%. Donc, tout compte fait, je trouve très regrettable que Michael Bisping de toutes les personnes ait fait le commentaire et, à propos, quand il parlait, on pouvait dire qu’il avait une rancune contre moi. »

Makdessi a maintenu son innocence concernant Fear The Fighter, qui l’a vu faire face à un procès en 2015 de Gegard Mousasi.

«Les combattants, ils ont dit que je leur avais volé de l’argent, ce qui était manifestement faux. Je n’avais rien à voir avec les finances, j’étais juste un nom sur le papier. Tout de suite, s’il lit cette interview. Il a plus d’argent que moi, c’est garanti et je n’ai jamais pris son argent. Si quoi que ce soit, faire partie de Fear the Fighter, avoir mon nom comme l’un des propriétaires, était l’une de mes plus grosses erreurs d’apprentissage parce que je faisais confiance aux gens. Je fais confiance aux autres pour gérer une entreprise et j’ai pris ce pari. Mais appelez-moi un voleur, appelez-moi un voleur, il est incompétent. Il craint, il n’est même pas bon en commentaire. “

En fin de compte, il nous est impossible de dire si Bisping a vraiment du bœuf avec “The Bull”, et Bisping n’a pas encore répondu à ces accusations. Cependant, chaque membre des médias MMA a marqué le combat pour Trinaldo, tout comme 96,8% du grand public selon MMADecisions.com.

Insomnie

Tyron Woodley a apparemment maintenant du bœuf avec toute la Nouvelle-Zélande et City Kickboxing.

J’ai vu des séances d’entraînement étranges au cours des dernières semaines de mise en quarantaine, mais cela pourrait être le plus inutile.

Le domicile de Frankie Edgar a subi des dégâts lors d’une tempête de vent dans le New Jersey.

Pas de photoshop ici!

“Allons léger!”

Des couples qui se donnent la tête …

Slips, rips et clips KO

Sergei Kharitonov est-il le poids lourd le plus sous-estimé de l’histoire? Il est là depuis toujours et a remporté de nombreuses victoires de qualité avec relativement peu de pertes.

Saenchai utilise de belles feintes de main de plomb et des pièges pour atterrir à sa gauche.

Michael Chandler avec l’un des KO à punch unique les plus propres que vous verrez dans MMA:

Terrain aléatoire

Une façon d’augmenter l’adrénaline avant un ascenseur:

Midnight Music: Voici un excellent groupe / chanson / album que je peux dire avec une relative confiance que peu de lecteurs ont connu: le Wells Fargo du Zimbabwe! Ils écrivaient de la musique rock lourde et politique dans les années 70, et il y a définitivement un peu de Hendrix dans leur son.

