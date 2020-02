Midnight Mania! Jon Jones a été testé au hasard 42 fois en 2019

Bienvenue à Midnight Mania!

S’il peut être parfois difficile de garder une trace des nombreuses controverses de Jon Jones au cours de la dernière décennie, la plus fréquente ces dernières années a été les problèmes fréquents de dépistage de drogues. À UFC 182, les niveaux de testostérone de Jones ont d’abord été remarquablement faibles. “Bones” a plus tard été suspendu pour des suppléments contaminés dans le tristement célèbre incident de l’UFC 200 Dick Pills, qui l’a vu perdre son titre et rester sur la touche pendant un an.

Enfin, Jones a échoué à un test en 2017 pour le turinabol, un stéroïde anabolisant. On pourrait s’attendre à ce que ce soit clair, mais au lieu de cela, nous discutons toujours des conséquences des impulsions et des picogrammes trois ans plus tard. En fait, l’USADA a changé toute sa politique en conséquence!

2019 a été une nette amélioration pour «Bones», sa première année sans controverse majeure dans le domaine des tests de dépistage de drogue, car toutes les spéculations ont vraiment augmenté en 2015. Il n’y a eu aucun test échoué, changement de lieu de l’événement ou problème de pulsation. Le fait qu’il ait été testé 42 fois par trois organisations différentes cette année-là donne à ses arguments d’innocence un peu plus de poids. Au pire, cela implique qu’il n’utilise plus.

À moins de changements de dernière seconde, Jones affrontera Dominick Reyes ce samedi 8 février 2020 à l’UFC 247 à l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas.

L’ancien UFC Featherweight Clay Collard a remporté une grosse victoire sur le ring au cours du week-end – Collard pouvait toujours compter sur une bagarre!

Clay Collard atterrit le GRAND bouleversé contre le futur espoir invaincu Ray Guajardo par TKO au deuxième tour.

Si vous avez manqué la soumission la plus désagréable de mémoire récente, il est encore temps. Vous n’avez pas besoin de cliquer dessus.

James Gonzalez (6-3) est votre nouveau champion CFFC poids plume, déchirant le bras de Pat Sabatini avec des nuances du sous-marin classique de Frank Mir sur Pete Williams!

Comprendre le Mir Lock cette soumission pour vaincre Pete Williams. Ainsi, le verrou a été inventé “The Mir Lock”. . Quel joint est attaqué par cette soumission rare? La réponse courte est les deux, la réponse longue dépend. . Le verrou Mir est une combinaison de deux soumissions, americana et armbar. 1️⃣Épaule: lors de l’attaque de l’épaule, la soumission fonctionne en conférant une rotation externe excessive et en transmettant une force de cisaillement à la translation antérieure de la tête humérale dans la fosse glénoïde. 2️⃣ Coude: Alors qu’un brassard traditionnel fonctionne en hyperextendant le coude, le verrou mir fonctionne en créant une force de valgus sur le coude. Le brassard traditionnel attaque les fibres antérieures du ligament collatéral ulnaire (UCL), qui sont fortes et épaisses, tandis que cette variation attaque les fibres transversales de l’UCL, qui ne sont pas aussi fortes. . Puisqu’il attaque à la fois l’épaule et le coude, qu’est-ce qui sera endommagé en premier? Généralement, la soumission cible le lien le plus faible entre les deux, qui dépend de la biomécanique de l’adversaire, de la mobilité articulaire et de la manière dont l’attaquant transmet la force. Il est également considéré comme une soumission peu orthodoxe car il est rarement vu et il peut surprendre un adversaire. . Cet exemple était @jitsujames qui a utilisé le Mir Lock sur son adversaire pour gagner la ceinture poids plume @cffcmma. Dans ce cas, le verrouillage articulaire s’est disloqué à la fois l’épaule et le coude de son adversaire.

Musique de minuit: country canadien mystérieux (vaguement) Orville Peck a fait des vagues avec son LP Pony 2019, que j’ai trouvé assez solide!

