Midnight Mania! Jon Jones double effroyablement la critique d’Anthony Smith, puis supprime son Tweet

Bienvenue à Midnight Mania!

C’est certainement l’un des exemples les plus effrayants du style de vie Tweet-N-Delete de Jon Jones.

La semaine dernière, Anthony Smith a subi une invasion de domicile au milieu de la nuit d’un ancien lutteur hors concours qui est sorti de son esprit. Jones a réagi en ligne en disant que l’intrus à domicile n’aurait pas quitté son domicile avec la capacité de marcher. Smith a riposté, accusant Jones d’utiliser son invasion de domicile désastreuse dans le pire des cas comme une opportunité de se plier sur les médias sociaux.

Ce soir, Jones a riposté avant de supprimer rapidement le Tweet. Heureusement, Cory Braiterman de MMAmania a capturé une capture d’écran.

Capture d’écran via Corey Braiterman

Le Tweet supprimé se lit comme suit: “Anthony, si vous laissez votre porte de garage ouverte toute la nuit, dépêchez-vous et par la famille un pistolet, une masse ou quelque chose. Un sac de douche plus comme moi aurait pu complètement vous suivre toute la nuit, cela aurait pu être mauvais pour tout le monde. “

Oui.

Une interprétation caritative du Tweet ci-dessus est que Jones a la capacité de simplement s’introduire et battre Smith. Cependant, il est difficile de ne pas interpréter «complètement eu son chemin avec vous toute la nuit» comme une implication d’agression sexuelle. C’est probablement un mauvais choix de mots pour un homme accusé d’agression après avoir prétendument giflé le vagin d’une serveuse de club de strip-tease en 2019.

Jones plaidera plus tard “No Contest” à cette accusation et subira peu de conséquences réelles (comme d’habitude). Quelqu’un s’attend-il à quelque chose de différent cette fois-ci ou sera-t-il ignoré comme la plupart des numéros précédents de Jones?

Insomnie

Quelqu’un traduit cela en américain pour moi!

Rappelez-vous quand Dan Hooker a combattu au poids plume?

Une force impressionnante de Tecia Torres, qui est clairement prête à grimper une paroi rocheuse.

Un autre lot de réactions de nos équipes de commentaires préférées:

Grande précision!

Les sœurs Chevtchenko exhibant leur chorégraphie:

Slips, rips et clips KO

N’est-ce pas une chose comme des tirs bon marché dans un combat de rue – même si je ne sais pas si un concours de gants avec des coups se qualifie vraiment comme tel?

Je suis heureux que Nick Diaz soit à la retraite, mais il doit entrer dans l’histoire comme l’un des combats les plus divertissants de tous les temps.

La scène amateur MMA est sauvage. Il y a tellement de différences de talents – quiconque s’inscrivant à un combat amateur de poids lourds pourrait affronter un videur local ou le prochain Curtis Blaydes.

Terrain aléatoire

Un coup lisse de combat de raptor:

Musique de minuit: Fiona Apple est formidable. Son nouvel album, Fetch The Bolt Cutters, est sorti aujourd’hui, et il est également assez formidable. La compositrice chevronnée revient sur son premier album en huit ans avec une voix absolument explosive et variée – c’est un must à écouter.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.