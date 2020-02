Midnight Mania! Joshua Fabia a poursuivi Diego Sanchez et Emil Meek avec une «lame tranchante» comme exercice d’entraînement

Bienvenue à Midnight Mania!

Est-ce la 17e histoire de Diego Sanchez et de son gourou fou, Joshua Fabia, à exécuter cette semaine? Oui oui ça l’est. Cependant, lorsque mes options se résument à une histoire de Fabia chassant des combattants professionnels avec une “vraie lame tranchante” ou à la nouvelle à peine notable que le combat d’Edmen Shahbazyan avec Derek Brunson a été retardé de quelques semaines … eh bien, le choix est clair .

L’anecdote sauvage de ce soir est une gracieuseté de l’UFC Welterweight Emil Meek, qui a parlé au South China Morning Post de son expérience de formation avec Sanchez et Fabia. À un moment donné, les deux ont été considérés comme des adversaires potentiels, mais lorsqu’ils ont été réservés contre différents ennemis, ils se sont plutôt entraînés ensemble à Las Vegas.

Meek a expliqué: «… [Sanchez] m’a écrit sur Instagram et m’a demandé si je voulais m’entraîner quand il était à Vegas, et je me suis dit, bon sang, allons-y. Ensuite, je lui ai demandé si son entraîneur ninja allait être là avec lui, il se dit “oui, il n’y a pas d’autre moyen”. “

“Comment puis-je dire cela”, a ajouté Meek en riant. «Je suis passé en mode de croyance totale: tout ce qu’ils me disent de faire, je vais le faire à 100%. Mec, c’était la merde la plus folle que j’aie jamais faite. À un moment donné, Joshua, il courait après nous dans une cage verrouillée avec une vraie lame tranchante, pour nous faire bouger. »

Meek a également prédit que ces méthodes de formation étranges étaient peu susceptibles de conduire à un succès futur pour Sanchez, “Je ne vais pas trop les claquer, mais je pense qu’il a en quelque sorte perdu son emprise sur lui. Je l’ai même contacté après le combat [with Pereira] et je me disais “hé, je suis désolé de vous voir jouer de cette façon, et je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux. Veuillez au moins considérer ce que je dis. »»

“Je pense que c’est le problème”, a déclaré Meek. «Il a toujours été là-bas, il a toujours fait ses fous, mais il a toujours été en mesure de le compléter avec sa formation MMA parce qu’il a été un travailleur acharné. Maintenant, il s’éloigne de cela et fait juste des choses folles. Je ne pense pas qu’il va faire très bien à l’UFC avec ce genre de choses. “

Au cours des derniers jours, Fabia a fait face à une tonne de critiques pour son manque total de qualifications et ses «mouvements de gâteau aux fruits» des médias (y compris moi-même!) Et des fans – et c’est avant que nous savions qu’il chassait les gens avec des couteaux! Sanchez, cependant, défend résolument son entraîneur, il semble donc que le bon sens ne devrait pas encore intervenir.

Insomnie

Chaque jour, nous nous rapprochons de ce combat sans blesser aucune des parties.

Pourquoi est-ce la conversation la plus divertissante de la poubelle toute l’année? Il se lit comme un méchant de film narguant le protagoniste.

Les classes de poids sont pour les faibles!

J’ai ri.

J’ai l’impression qu’au moins la moitié de notre événement principal ressent que le poids a diminué en ce moment … et du pain perdu!

Team French toast? Crêpes? Ou des gaufres? Aller

– Paul Felder (@felderpaul) 20 février 2020

C’était probablement plus précis en 2009, mais cela suffit quand même d’être drôle.

Slips, rips et clips KO

Je n’aime pas les chances de quiconque contre Valentina Shevchenko, mais cela devrait être un combat amusant!

Augmentez le volume pour savoir pourquoi je suis reconnaissant aux gars MMA qui ne peuvent pas frapper aussi fort que les kickboxeurs professionnels ou les combattants thaïlandais.

Bravo au créateur légendaire de «Thugjitsu».

S’agit-il d’écume de mer ou d’eau sale / polluée? Je devine et j’espère le premier.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.