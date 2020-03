Midnight Mania! Joshua Fabia répond aux critiques d’Emil Meek sur ses méthodes de formation, Meek riposte

Bienvenue à Midnight Mania!

L’entraîneur de Diego Sanchez, Joshua Fabia, est un homme impressionnant. Pas à cause de ses réalisations ou de ses prouesses en arts martiaux, mais il faut une bonne dose d’innovation pour se démarquer comme le plus étrange dans le domaine du MMA. Pensez-y: c’est un sport où Tony Ferguson donne un coup de pied aux tuyaux métalliques pour le plaisir et Mike Perry prétend être noir, mais Fabia s’est élevé, lui et Diego Sanchez, sur une plate-forme étrange élevée bien au-delà du reste.

Malheureusement, le duo dynamique a fait face aux critiques de ceux qui ne reconnaissent pas leur génie. Fabia et Sanchez ont récemment critiqué les «intimidateurs médiatiques» pour leur «campagne de diffamation» contre ses enseignements visionnaires, et maintenant le poids mi-moyen de l’UFC Emil Meek est également confronté à leur mépris. «Valhalla» a récemment parlé de sa séance d’entraînement bizarre avec Fabia et Sanchez, notant qu’à un moment donné, il a été poursuivi «avec une vraie lame tranchante».

Dans le clip ci-dessous, Fabia accuse Meek de se concentrer sur les parties poignantes de la session de formation – qui pourrait imaginer pourquoi? – détourner l’attention du fait que Sanchez le «possédait» en lutte.

Meek a depuis répondu, développant davantage les méthodes inhabituelles utilisées par le directeur de l’école de conscience de soi.

Et vous pensez que je suis sur une campagne de diffamation contre vous pour ce 1 commentaire ??

Si j’étais, je leur dirais que nous avons fait 100 rouleaux avant, lutté avec une corde, fait 4 minutes de réservoir de requins sur une session de 2 heures et que nous avons joué au toucher mais pendant 1 heure avec des couteaux et des bâtons. https://t.co/rvY7mIG1qQ

– Emil Valhalla Meek (@emilvalhalla) 2 mars 2020

Je vais juste le dire: nous avons besoin d’un essai de combat de style Game Of Thrones pour décider quel homme a raison. Verrouillez Meek et Sanchez dans la cage l’un avec l’autre, et l’homme qui reste debout au bout de 15 minutes est clairement à droite de ce désaccord. Le combat a du sens de toute façon. Sanchez ne réussit pas bien et Meek a perdu trois combats consécutifs.

Exécuter!

Insomnie

Petr Yan est fatigué de la merde d’Henry Cejudo.

Cette semaine, ils ont laissé John Lineker être l’homme qui lance des coups de poing!

Il est facile de se laisser distraire par tout le battage médiatique et les tatouages ​​faciaux et les plaisanteries, mais Sean O’Malley me semble être une perspective très talentueuse avec une bonne dose de conscience de soi.

De même, il est cool d’atteindre un sommet après la bravade de «Stylebender».

L’entraîneur Javier Mendez a trahi Khabib et a révélé ses lunettes volées au monde (et à son propriétaire d’origine, Islam Makhachev).

Au moins, le vieux mec reste actif … je suppose.

JOANNA S’AFFICHE À LA MÊME TEMPS AU PAYS.

Weili et Joanna avaient l’air complètement déchiquetées lors des séances d’entraînement ouvertes aujourd’hui. Pic, état de pointe. Je pourrais être plus excité pour celui-ci que pour l’événement principal. pic.twitter.com/epujli091D

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 4 mars 2020

Slips, rips et clips KO

La victoire au titre de KO de Weili Zhang est un résultat tellement intéressant pour moi. D’une part, c’est extrêmement impressionnant, parce que, bien, attention à la violence et à l’athlétisme! Dans le même temps, Andrade a quasiment couru en avant face à face dans un slugfest dans la première minute, ce qui a jeté son principal avantage du cardio et du volume.

Il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre sur «Magnum».

Le coude de Superman semble être une excellente technique à utiliser lorsqu’un adversaire est coincé contre la clôture.

Tenshin Nasukawa est ridiculement divertissant, et ses performances incroyables contribuent également à confirmer ma conviction qu’être un gaucher est simplement un énorme avantage.

Terrain aléatoire

Absolument terrifiant.

Midnight Music: A slice of uplifting soul from Livin ’on a High Note, le LP de 2016 de la légendaire chanteuse de gospel et activiste des droits civiques Mavis Staples.

