Midnight Mania! Kevin Lee participera au rassemblement Bernie Sanders à Las Vegas

Kevin Lee est l'un des meilleurs poids légers au monde, un kickboxeur qui s'améliore rapidement avec l'un des meilleurs jeux les plus punitifs du sport. Il se trouve que Lee fait également des pas dans son temps libre en tant que militant politique, car il a été révélé plus tôt dans la journée que Lee présentera la coprésidente de la campagne nationale, la mairesse Carmen Yulín Cruz, lors du prochain rassemblement du candidat présidentiel Bernie Sanders à Las Vegas.

Le poids léger de l'UFC, Kevin Lee, a été annoncé comme invité spécial du candidat à la présidentielle @BernieSanders pour son prochain rassemblement à Las Vegas ce week-end avec @AOC.

Il présentera la coprésidente de la campagne nationale, la mairesse Carmen Yulín Cruz, lors du rassemblement. pic.twitter.com/EvVwTZeXGZ

– Damon Martin (@DamonMartin) 20 décembre 2019

Fait intéressant, cela est probablement lié à la victoire par élimination directe de Lee contre Gregor Gillespie lors de l'UFC 244 le 2 novembre. Immédiatement après avoir marqué l'un des meilleurs KO de l'année, Lee a publié une photo de KO avec la légende «BERNIE SANDERS YOU BASTARDS».

Le président Donald Trump était présent ce soir-là pour le coup de grâce spectaculaire de Lee, ce qui a apparemment incité le poste.

Aimez ou détestez Kevin Lee et Bernie Sanders, il faut admettre que marquer un coup de grâce pour le coup de tête de bobine est peut-être le moyen le plus cool de démarrer une carrière en politique.

Insomnie

Yair Rodriguez avec le skillz.

Nous souhaitons à Cub Swanson un bon rétablissement après sa blessure au Quintet.

Bryce Mitchell décompose sa soumission Twister avec le comédien Theo Von:

Le «Suga Show» revient le 8 février 2020.

Des leçons comme celles-ci expliquent également pourquoi la marque d'anglais de Teruto Ishihara est si hilarante.

Daniel Cormier est peut-être un gars sympa et tout, mais "DC" semble aussi avoir un talent pour s'opposer! Je blâme le sport de la lutte – personne ne se salit comme les lutteurs.

Slips, rips et clips KO

La punition patiente de Volkan Oezdemir contre Ilir Latifi a été l'une des performances les plus impressionnantes de sa carrière. Vous pensez que «No Time» le fera face à Aleksandar Rakic ​​en quelques heures?

Je n'ai pas l'intention de me diriger vers une salle de boxe et de commencer à boxer contre les boxeurs, MAIS si j'étais si enclin, je ne mettrais probablement pas au défi un artiste KO de haut niveau.

Beaucoup de fois, les coups de grâce au slam sont vraiment causés par des headbutts, comme le tristement célèbre chelem Quinton Jackson de Ricardo Arona de retour dans PRIDE. C'était techniquement illégal, mais si l'arbitre ne le voit pas …

Terrain aléatoire

Deux points pour le retrait.

L'émission la plus drôle à la télévision (enfin, Hulu ou Crave selon votre emplacement), Letterkenny, revient de façon inattendue la semaine prochaine à Noël. Si vous avez cinq minutes et que le langage grossier ne vous dérange pas, la bande-annonce ne nécessite aucun contexte et est parfaite à elle seule.

Midnight Music: Une reprise n'a pas besoin d'éclipser l'original pour que ce soit une jolie chanson agréable.

