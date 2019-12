Midnight Mania! Khabib Nurmagomedov nomme Jon Jones le meilleur livre pour livre de l'UFC

Bienvenue à Midnight Mania!

Les classements livre par livre sont l'une des sources de débat les plus faciles en MMA, principalement parce qu'il n'y a pas de critères établis. Est-ce un classement de domination contre les prétendants? Quelle est l'importance du succès multi-divisions? Ou est-ce une question de compétence, et quel homme serait le meilleur si tout le monde avait la même taille?

Quel que soit le critère ci-dessus auquel vous vous identifiez le plus, Khabib Nurmagomedov a un argument assez fort pour la place de n ° 1. Invaincu après 28 combats professionnels et avec deux défenses de son titre UFC Lightweight, le CV de Nurmagomedov résiste bien à presque n'importe qui. Cependant, lorsqu'on lui a demandé qui, selon lui, méritait cet éloge, Nurmagomedov n'a pas rappelé ses propres réalisations comme on pouvait s'y attendre.

Jon Jones a récemment retrouvé sa position au sommet du classement livre par livre de l'UFC. Nurmagomedov est classé à une place au-dessous de lui, et il semble que "The Eagle" comprenne pourquoi. Mis à part les controverses, les réalisations de Jones au cours des dix dernières années sont extrêmement impressionnantes, et il ne semble pas susceptible de perdre de si tôt.

Joyeux Noël!

Peace out Pat. Mec a toujours été dur comme des ongles!

Quelqu'un doit souffrir pour que Weili Zhang frappe si fort!

Difficile de contester ces choix, mais quelqu'un d'autre peut-il faire la liste?

Félicitations à Rafael dos Anjos et à sa famille pour leur citoyenneté!

Un jour, les combattants du MMA riposteront avec des coups de corps comme celui-ci.

Une fois de plus, le succès d'une guillotine est souvent déterminé par le temps que prend le combattant en cale pour commencer à se battre les mains.

Réf cam!

