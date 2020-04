Midnight Mania! La California State Athletic Commission ne supervisera pas l’événement UFC 249

Bienvenue à Midnight Mania!

Après des semaines et des semaines de mystique, les détails autour de l’UFC 249 ont finalement été solidifiés. La carte de combat modifiée descendra de l’intérieur du Tachi Palace Casino Resort à Lemoore, en Californie. C’est la maison de longue date de la promotion des combats de palais de Tachi, une arène qui a également organisé de nombreux événements World Extreme Cagefighting (WEC).

Le mois dernier, la Californie a interdit tous les événements publics et suspendu les activités de sports de combat. Cependant, Tachi Palace Resort est une réserve indienne, soumise à sa propre autorité. En conséquence, les combats peuvent se poursuivre … sans un organe de supervision.

La California Athletic Commission – probablement la commission la plus proactive du sport – ne supervisera pas l’événement. Le CSAC a publié la déclaration suivante par NY Times, «La commission fait écho aux conseils du gouverneur de Californie Gavin Newsom, du ministère de la Santé publique, des responsables locaux de la santé et des recommandations de l’Association of Ringside Physicians concernant l’annulation d’événements où des personnes pourraient être risque de contracter Covid-19 et encourage l’industrie à faire de même. La commission ne participera pas à l’U.F.C. le 18 avril, quel que soit le lieu de l’événement. »

En fin de compte, ce n’est pas une décision qui empêchera l’UFC 249. L’UFC a agi comme sa propre commission sportive auparavant dans des endroits sans un, comme Singapour. Cependant, il s’agit d’un exemple de directives et de réglementations sur les contournements de l’UFC – à peu près le contraire de la réputation que l’UFC essaie de bâtir depuis des années.

Depuis que la nouvelle de l’île privée de Dana White pouvant accueillir des combats a été interrompue, les références de Mortal Kombat, Enter The Dragon et Fyre Festival ont fait leur apparition.

Les blessures de bataille de Stipe Miocic:

Le champion de Muay Thai Eddie Abasolo compare le croisement de quelqu’un en basket-ball au jeu de jambes de kickboxing:

… probablement une meilleure utilisation de l’espace étant donné toute la pandémie.

Nous savons déjà que les prochains événements de l’UFC auront lieu dans un lieu américain non encore annoncé ou sur une île au hasard, mais le gouvernement de São Paulo m’a confirmé qu’il construirait un hôpital de campagne dans le complexe sportif où l’UFC 250 était attendu. descendre le 9 mai.

– Guilherme Cruz (@guicruzzz) 7 avril 2020

Cela vaut la peine d’écouter Anthony Smith traverser l’incident de l’intrus domestique. Des trucs effrayants!

Je vais être honnête, je ne pense pas que je savais même que ce combat avait eu lieu, et encore moins le regarder. Une paire de méchants d’une époque souvent oubliée!

Retour au brassard volant légendaire de Rose Namajunas! “Thug Rose” devrait encore affronter Jessica Andrade à l’UFC 249.

Rose Namajunas est passée à 2-0 lorsqu’elle a soumis Kathina Catron avec un brassard volant ridicule à seulement 12 secondes de leur combat, il y a sept ans aujourd’hui. Après la victoire, Namajunas a perdu la raison. #UFC #Invicta

pic.twitter.com/3mzDTGcGG3

– Jon Realejo (@BloodyCanvasJon) 5 avril 2020

De retour à PRIDE 28, le monde a appris qu’Aleksander Emelianenko n’était pas un homme à charger agressivement.

La nature est intense!

