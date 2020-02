Midnight Mania! La championne de boxe Claressa Shields commence une formation de kickboxing

Bienvenue à Midnight Mania!

Claressa Shields est l’une des boxeuses les plus décorées de l’histoire, deux fois médaillée d’or olympique et l’une des sept athlètes de l’histoire pour unifier les quatre titres majeurs de la boxe. Mieux encore, “T-Rex” n’a que 24 ans, ce qui rend ses récentes discussions sur le passage dans l’Octogone plus réalistes, et elle a déjà les yeux rivés sur la double championne Amanda Nunes.

Bien sûr, c’est une chose d’en parler et une autre de se débarrasser de “Lionne”. Crédits à Shields, cependant, car elle semble plus sérieuse que la plupart des boxeurs et a pris les premières mesures pour que ce crossover se produise en apprenant à tirer . Si le clip ci-dessus est vraiment sa première fois à lancer des coups de pied, c’est une première tentative assez solide!

Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que Shields soit prêt à entrer dans la cage – apprendre ces mises au point et soumissions délicates prend du temps – mais il semble à peine que Nunes va bientôt. De plus, même si cela prend cinq ans à Shields pour se sentir suffisamment en confiance pour faire le crossover, elle n’aurait que 29 ans!

Cela vaut vraiment la peine de garder un œil sur.

