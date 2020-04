Midnight Mania! La commission sportive de Virginie rejette l’appel de Ion Cutelaba concernant la perte controversée de TKO à Magomed Ankalaev

Bienvenue à Midnight Mania!

Classer celui-ci sous: déçu mais pas surpris.

De retour le 29 février 2020 à l’UFC Norfolk, Magomed Ankalaev a remporté la victoire par élimination directe au premier tour contre Ion Cutelaba. Le problème? Cutelaba n’était certainement pas inconscient ni incapable de se défendre. En fait, Cutelaba lançait un coup de poing alors que l’arbitre intervenait. Pour aggraver le problème, Cutelaba prétend qu’il jouait à l’opossum et agissait, une tactique vers laquelle il s’est tourné dans le passé.

À la suite de l’arrêt précoce, la paire a été réservée pour un match revanche, et la direction de Cutelaba a déposé un appel auprès de la commission athlétique de Virginie. Malheureusement, même lorsque les officiels font des appels manifestement erronés, les commissions sportives répugnent à admettre leur faute.

Selon Ariel Helwani, l’appel de Cutelaba a été rejeté et la perte sera maintenue.

Vous vous souvenez de l’étrange arrêt d’Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev en Virginie en février? L’équipe de Cutelaba a fait appel de l’arrêt de TKO et a découvert aujourd’hui que son appel avait été rejeté, me dit-on. Il restera une victoire TKO pour Ankalaev. Ils devaient se comparer à 249. À déterminer maintenant. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 21 avril 2020

Revoyez le clip ci-dessous et jugez par vous-même:

Bien que ce ne soit pas aussi flagrant que l’absurde coup de œil d’Anthony Johnson pour Kevin Burns en 2008 (un autre appel rejeté), il est assez clair que Cutelaba se défendait toujours intelligemment. Indépendamment du fait qu’il soit réellement blessé, agissant ou d’un mélange, «Hulk» ripostait régulièrement.

Ces choses se produisent dans le MMA.

Insomnie

Les citations de Tito Ortiz me font toujours me sentir si cohérent:

«Ma philosophie de combat est: aller fort et rentrer à la maison. Voilà à quoi cela ressemble. Poussez-vous le plus possible pendant l’entraînement. Ne quittez pas le gymnase sans rien. Assurez-vous que vous essayez de tout laisser dans le gymnase, il semble. ” – Tito Ortiz #ClassicTito pic.twitter.com/P8x9XQSGmV – Dépôt de Borrachinha (@FullContactMTWF) 20 avril 2020

Tony Ferguson est dans une ligue à part en ce qui concerne les entraînements de sac de vitesse MMA:

Il y a encore de l’espoir pour l’UFC de revenir le 9 mai!

Un peu de confusion, semble-t-il, à propos de la sortie de l’UFC qui a annulé leurs quatre prochains spectacles. Le 9 mai (et tous les samedis après cela) est toujours leur plan de date de retour. Le communiqué devait annoncer que les événements 4/25, 5/2, 5/9 et 5/16 ne se produiraient pas dans leurs villes d’origine. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 20 avril 2020

Jorge Masvidal est l’un des combattants les plus qualifiés de ce sport depuis comme 2010, et la moitié de ses pertes de décision sont pour le moins discutables (sinon carrément horribles). Que vous soyez fan de “Gamebred” ou non, respectez le nom de cet homme!

Pour les gens qui parlent de la merde à propos de Jorge Masvidal ayant des pertes à deux chiffres, nommez-moi des vétérans du MMA de près de 50 combats avec moins. Il y en a très peu, voire aucun. Vous vous battez autant que ces gars que vous perdez de temps en temps dans ce jeu. Mais hype people avec 7 combats c’est cool lol – Brandon The Truth (@Brandon_Nocaute) 20 avril 2020

Les combattants actifs 40+ gagnent des pourcentages Mousasi 83%

Oleynik – 80%

Masvidal – 73%

Overeem – 70%

Cerrone – 70%

Forgeron – 70%

Dos Anjos – 69%

Lawler – 65%

Arlovski – 57% Vous n’allez pas 50-0 dans ce jeu, il y a une raison pour laquelle Khabib 30-0 est un gros problème – Brandon The Truth (@Brandon_Nocaute) 20 avril 2020

Un retour sympa à l’équipe sans doute la plus dominante de son époque:

Espérons qu’Aljamain Sterling puisse bientôt obtenir un certain type d’entraînement, car il mérite sa place dans l’image du titre des poids coq.

Slips, rips et clips KO

Le bon vieux temps était des noix de f * cking.

25 ans aujourd’hui: Vale Tudo Japan ’95 Après avoir été aveuglé en permanence par une obstruction oculaire, le légendaire entraîneur Yuki Nakai (135 lb) sous-a Gerard Gordeau (240 lb). Malgré sa vision, Nakai se bat encore deux fois cette nuit-là, soumettant Craig Pittman avant de s’incliner face à Rickson Gracie en finale du VTJ. pic.twitter.com/qmcbwG4s0C – caposa (@Grabaka_Hitman) 20 avril 2020

Faites glisser le bras vers un tour de poignet derrière le dos pour un grand chelem – j’aime toutes ces choses!

La barre de genou roulante est toujours un risque de la position de la tortue / arbitre!

Terrain aléatoire

Bien que j’habite en Californie et que je sois moi-même un combattant – deux facteurs qui augmentent considérablement mes chances personnelles – je ne suis pas un fanatique. Néanmoins, je pense que Midnight Mania est (involontairement?) Une colonne qui plaît plus que la plupart à notre public assommé. Les textes de présentation ne nécessitent pas une attention prolongée, il y a de la musique et bien sûr toute la nuit, une ambiance loufoque en jeu.

Donc dans cet esprit, merci d’avoir lu les reefers! Joyeux 4/20!

Midnight Music: Another Monday, une autre sélection de titres Discover Weekly à écouter et à affiner mes choix!

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.