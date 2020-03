Midnight Mania! L’American Kickboxing Academy n’ouvrira que pour Khabib Nurmagomedov

Bienvenue à Midnight Mania!

Bien que les détails dépendent de l’endroit où vous vivez, presque tout est fermé pour le moment. Toute personne jugée non essentielle est invitée à rester à la maison, et il semble que seules les épiceries et les hôpitaux garderont leurs portes déverrouillées dans les prochaines semaines. Le nord de la Californie – en particulier la région de la baie – a parmi les réglementations les plus strictes, et c’est maintenant un délit d’enfreindre la loi sur les abris sur place.

L’American Kickboxing Academy (AKA) est l’une des nombreuses entreprises touchées par le verrouillage, et elle abrite également certains des meilleurs talents du sport. Plus important encore, AKA est la base d’entraînement de Khabib Nurmagomedov aux États-Unis, et le “Eagle” du Daghestan prévoit toujours de se battre le 11 avril à l’UFC 249 dans un endroit indécis.

Comment parvient-on à se préparer dans un gymnase et un environnement fermés? Selon Marc Raimondi d’ESPN, seul Nurmagomedov (et vraisemblablement un couple d’entraîneurs triés sur le volet et des partenaires d’entraînement) est actuellement autorisé à entrer dans le gymnase pendant quelques heures par jour.

Vous vous souvenez il y a quelques semaines à peine lorsque Nurmagomedov travaillait avec un lutteur hors du commun dans une salle bondée? La situation a changé rapidement, mais il semble que l’AKA et l’entraîneur-chef Javier Mendez mettent tout en œuvre pour préparer Nurmagomedov à son combat.

Tony Ferguson est probablement confronté à des problèmes similaires dans le sud de la Californie, mais heureusement, “El Cucuy” marche au rythme de son propre tambour et fait de toute façon fréquemment des entraînements en solo.

Insomnie

Les chaussures ne portent pas COVID non?

Dustin Poirier avec les blagues:

Ce combat ressemble à beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si c’est vraiment «l’énorme match» qui, selon Paul Felder, mettrait un terme à sa retraite, mais je le regarderais!

DÉCHIRURE

La pratique parfaite rend parfait! Gilbert Burns fournit un excellent exemple de l’une de mes citations préférées avec sa préparation de crochet gauche tuant Demian Maia.

Paige VanZant connaît son public.

Weili Zhang est le plus cool.

Slips, rips et clips KO

Faits saillants de l’un des plus grands combats de tous les temps entre deux hommes avec plusieurs épisodes de cette qualité sur leur CV. Joachim Hansen restera à jamais sous-estimé, alors que peu méritaient de remporter le titre UFC plus qu’Eddie Alvarez.

Heureusement, il y a suffisamment de KO Saenchai incroyables pour nous fournir pendant de nombreux jours de quarantaine à venir.

Cross suivi d’un coup de pied haut du même côté est une excellente combinaison de tous les temps. Sur cette note, merci à tous ceux qui publient d’anciens clips KO pour garder la sphère MMA Twitter en marche!

Terrain aléatoire

C’est de la propagande de bidet.

Midnight Music: je vais la changer pour la deuxième nuit consécutive et partager cette vidéo à partir de l’un de mes comptes YouTube préférés, qui décompose les échantillons utilisés dans différents albums.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.