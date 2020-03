Midnight Mania! L’ancien champion de Rizin Manel Kape signe un accord multi-combats avec l’UFC

Bienvenue à Midnight Mania!

Les informations sur les MMA non-coronavirus ont été rares au cours de la semaine ou des deux semaines précédentes, la pandémie ayant rapidement mis fin au monde entier. Malgré la légende implacable de Dana White, les bonnes nouvelles ont été encore plus difficiles à trouver – il ne reste plus que les annulations et de nouveaux obstacles aux quelques combats encore réservés.

Ce soir, nous avons une exception, car Combate rapporte que l’ancien champion des poids coq Rizin Manel Kape (15-4) a signé un accord multi-combats avec l’UFC. L’athlète angolais de 26 ans surfe actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives composée de trois KO. Dans le plus récent, Kape a bouleversé Kai Asakura pour remporter le titre vacant des poids coq Rizin.

Kape détient également des victoires sur les vétérans de l’UFC Ian McCall et Takeya Mizugaki.

C’est passionnant pour un certain nombre de raisons au-delà de la simple idée d’encore un autre poids coq talentueux jeté dans le mélange. D’abord et avant tout, Kape est un finisseur; toutes ses victoires professionnelles, sauf une, sont survenues par arrêt. De plus, Kape a également une histoire chez Flyweight, ce qui signifie qu’il a la possibilité de devenir immédiatement un concurrent de haut niveau dans les rangs de 125 livres, qui sont encore largement ouverts à mesure que la division se rétablit lentement.

Chaque fois que le moteur UFC revient à pleine vitesse avec de nouveaux matchs, les débuts de Kape seront passionnants.

Daniel Cormier prend la route haute:

Islam Makhachev n’est pas encore prêt à abandonner.

“Certaines personnes disent que nous pouvons quitter la Russie en utilisant une sorte de connexions, si l’un d’entre vous a des connexions en Amérique, aidez-nous à y atterrir aussi”

Islam Makhachev sur Instagram. pic.twitter.com/9DPUhG20CI

– ➡️ (@MMARusContext) 30 mars 2020

Conor McGregor est actuellement la voix de la raison, ce qui ressemble à une situation étrange.

Plus du double de nos décès en une seule journée. C’est maintenant, hommes et femmes.

Restez vigilant. Restez éloigné. Rester actif. Gardez votre système immunitaire sain et fort de toutes les manières possibles!

Honte à l’épave.

RIP ceux que nous avons perdus à ce jour et que Dieu accélère pour nous tous!

Éire Abú !!!

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 mars 2020

C’est une comédie de premier ordre lorsque vous vous souvenez que Jorge Masvidal a publiquement admis qu’il dirigeait rarement ses propres médias sociaux. Débats entre manager et manager!

Tais-toi Ali. Rédaction de tweets pour votre client. La seule chose que je coupe, c’est la tête de votre garçon. Ne le prendrait pas avec un préavis de 7 semaines, il ne le prendrait pas avec un préavis de 2 semaines. Clout chassant tout comme le poids chassant un mec fragile.

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 30 mars 2020

Darren Till est frappé avec l’un de ses propres combos de signature:

Écoutez, je demande Khabib contre Tony comme tout le monde, MAIS j’aimerais aussi voir ce combat plus tôt que tard!

L’offre est toujours valable @ufc. Je vais aller à plein Teddy Roosevelt et battre les pauses @TWooodley en direct de la pelouse @WhiteHouse! Enregistrez les sports et rendez-les gratuits sur @ESPN pour les gens! Je suis d’humeur si généreuse, je vais même organiser une visite du bureau ovale de Tyrone, car Obama ne l’a jamais fait.

– Colby Covington (@ColbyCovMMA) 30 mars 2020

Slips, rips et clips KO

Juste une paire de grosses mains droites!

L’amélioration de Gilbert Burns au cours des dernières années a été très impressionnante et très amusante à regarder.

Un autre deux pour un!

