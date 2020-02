Midnight Mania! L’ancien entraîneur de Jackson-Winkeljohn Frank Lester tire à nouveau sur Jon Jones

Bienvenue à Midnight Mania!

À quelques jours de la défense du titre de Jon Jones à l’UFC 247, l’ancien entraîneur de l’équipe de Jackson-Winkeljohn et partenaire d’entraînement de Jones, Frank Lester, s’est rendu sur Instagram pour enflammer son ancien ami:

“Le groupe de personnes le plus faux que j’aie jamais connu. Ils vous inviteront dans l’équipe après 8 ans de bons et loyaux services. Ils vous utiliseront pour le plus haut niveau de sparring et de forage, ils prieront avec vous comme votre famille, mais en réalité aucun de ces mecs ne s’en fout de l’autre personnellement, ils s’accrochent simplement au noix de Jon bc, ils veulent être payés . Et quand je me suis fait arnaquer, tous ces soi-disant amis m’ont tourné le dos et tout le travail acharné que j’avais donné à Team Jone et Jacksons MMA dans leur ensemble au cours des 8 dernières années. Juste bc jon est un monstre super contrôle qui doit obtenir son était et si vous n’êtes pas prêt à être son oui et sucer sa bite gonflée d’ego … alors vous êtes sorti! Voyons ce que KARMA a en réserve ce week-end pour ces putains de salauds! “Qu’ils détestent” tant qu’ils craignent “Je ne suis pas celui qui devait impliquer la police ou appeler Greg Jacksons punk ass bc jon Jones avait trop peur de venir me battre comme un homme pour l’argent qu’il me devait. Oh, ouais, Jon Jones est un maître dans la cage mais une SALOPE DANS LA RUE. Il a donc demandé à Greg d’appeler son petit GF qui travaille pour APD et de soumettre un mémorandum de loi illégal sur moi. BC Jon Jones pussy ass pensait que je pourrais lui tirer dessus, ce que je n’ai jamais dit de la sorte ou laissé entendre que c’était même une possibilité. Il a juste un connard lâche sans cœur de rue pour gérer ses propres conneries dans la vraie vie quand il s’agit de vrais hommes de faire de vraies affaires et il devait s’assurer que la loi franchirait leurs frontières car son ego est si grand et il sait que Greg enfreindra les lois car il a besoin de ce chèque de paie BONES après ce divorce et de ses terribles compétences commerciales qui ont tué la salle de gym d’origine, cela ne reviendra pas trop longtemps! #TANKLIFE #ImTheRealestINTheGame LETS GO CHAMP !!! @ domreyes24 ”

En septembre, Lester a continué une diatribe tout aussi longue pour accuser Jones de lui avoir volé de l’argent, ce qui a provoqué des mots de colère entre les deux dans les commentaires. Bien que Jones n’ait pas répondu cette fois (encore), Diego Sanchez est apparu dans les commentaires pour sauvegarder Lester. Il a écrit:

«REALTALK @cowboycerrone Je m’excuse publiquement d’avoir défendu @jacksonwink_mma honnêtement, c’est seulement @chadinspiremma que je défendais! @thefranklester je ressens pour vous! Tu as tellement baisé! La vérité fait mal! Je poste ceci donc dans l’espoir que d’autres équipes de haut niveau comme @americantopteam ou d’autres aideront un homme qui a été tellement foutu par une fausse famille! J’ai ouvert les portes de mma pour Greg et tous les autres nouveaux mexicains vivant de @ufc! Ensuite, ils ont chié partout dans mon héritage en profitant des milliers de dollars, du temps, de l’énergie et de l’amour RÉEL que j’ai versé dans ce gymnase et des jeunes combattants qui avaient désespérément besoin d’un mentor aimant et honnête, prêt à partager la sagesse expérientielle! LA VÉRITÉ EST JW N’EST PAS JACKSON / WINK C’EST JONES / WINK “

C’est quelque chose d’un argument de longue date contre le gymnase Jackson-Wink. Ils ont reçu des critiques par le passé pour avoir choisi des perspectives prometteuses (comme Jones et Georges St. Pierre) par rapport à leur propre équipe établie (Rashad Evans et Sanchez lui-même, respectivement). Néanmoins, ils continuent d’être l’une des meilleures équipes de combat du sport et attirent de nombreux nouveaux prospects et vétérans.

Maintenant, pour mon opinion personnelle: je pense qu’il y a des critiques légitimes concernant la salle de gym Jackson-Wink et comment ils gèrent de telles situations (qui sont rarement simples), mais la nouvelle situation de Sanchez … eh bien … cela semble être un pas en arrière malgré .

Chan Sung Jung ne s’inquiète pas du pouvoir de frappe d’Alexander Volkanovski.

Espérons que Penne pourra poursuivre sa carrière, d’une manière ou d’une autre.

Jessica Penne a fermé sa campagne GoFundMe. Selon le message de son manager, leur équipe et l’USADA sont “proches d’atteindre un résultat qui évitera le coût total d’un arbitrage” pic.twitter.com/Xqz613Yzp1

– Damon Martin (@DamonMartin) 5 février 2020

Dustin Poirier appelle un autre site pour la pêche aux clics – je ne saurais rien à ce sujet moi-même!

C’est mon équipement cardio le moins préféré sur la planète. J’avais choisi un vélo, un tapis roulant, un rameur, un grimpeur inversé, ou une douzaine d’autres options avant de bouder vers le skieur.

Cette paire de magasins de photos MMA médiocres m’a vraiment fait rire.

4 févr.2006

Joe Riggs bat. Nick Diaz par décision unanime à l’UFC 57.

Plus tard dans la nuit, les deux se sont bagarrés dans un hôpital de Las Vegas. Selon Nick, il est entré à l’hôpital avec Nate et a vu Joe Riggs sur un brancard pour IV. pic.twitter.com/Skxg3lfWFe

– L’histoire du MMA aujourd’hui (@MMAHistoryToday) 5 février 2020

Les points forts du kickboxer le plus flashy de la planète en ce moment!

Il s’agit d’un smackdown direct.

Prenons tous un moment pour nous souvenir de l’époque Machida. À ce jour, peu sont capables de chronométrer des compteurs et d’intercepter des tirs comme «The Dragon».

Est-ce le résultat souhaité? J’aimerais bien le penser.

