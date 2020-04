Midnight Mania! L’athlète Bellator Isaiah Chapman tué à Akron, Ohio

Bienvenue à Midnight Mania!

Hier soir, le vétéran des Bellator et des World Series of Fighting (WSOF), Isaiah Chapman (9-4), a été tué devant son domicile à Akron, Ohio, selon un article du Akron Journal.

Isaiah Chapman, qui a combattu Patrick Mix à Bellator en octobre dernier, aurait été abattu devant son domicile à Akron, Ohio, dans un acte de violence insensé. DÉCHIRURE. https://t.co/VTSrKnZUbR

– Patrick Auger (@AllDayAuger) 8 avril 2020

À 21 h 40, les policiers ont répondu au son des coups de feu. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé un homme de 30 ans dans la rue, blessé par balle. Il a été transporté dans un hôpital voisin, mais malheureusement il a été déclaré mort là-bas. Depuis, il a été confirmé que Chapman était l’homme décrit dans le rapport, et sa famille et les membres de la communauté MMA ont rendu hommage en ligne.

Il y a quelques heures, un membre de notre famille a été assassiné. Tourné plusieurs fois. Il n’avait aucune chance.

Mon cœur se casse.

Isaiah “Monty” Chapman RIP

– Roberta Timberlake Jordan (@bertsprize) 8 avril 2020

Chapman a été un combattant professionnel pendant huit ans et a commencé sa carrière amateur en 2010. Son combat final était opposé au meilleur talent Patchy Mix, qui a soumis Chapman au premier tour.

Actuellement, il y a peu d’autres détails disponibles sur sa mort subite. Un GoFundMe pour sa famille et ses frais funéraires a été créé.

Insomnie

J’espère que cette injection inattendue de liquidités de l’UFC permettra à Tachi Palace Fights de redémarrer.

Je viens de réaliser que de nombreux fans plus récents ne savent pas ce qu’est Tachi Palace ni pourquoi il est important dans le MMA.

Tachi Palace est un casino amérindien en Californie, au sud de Fresno.

Tachi Palace a hébergé les premières cartes WEC et est en grande partie responsable de la popularité du MMA en Californie.

– MiddleEasy (@MiddleEasy) 7 avril 2020

Est-ce que c’est un peu foutu? Bien sûr, mais j’ai toujours un grand intérêt à voir à quoi ressemblent les combats UFC sur une île privée.

Débattons: comment se positionnerait Chuck Liddell dans la division UFC Light Heavyweight moderne? Je pense que «Iceman» contre Nikita Krylov, n ° 10, serait un match sacrément intéressant, alors c’est là que se situe mon estimation.

jon jones parce que je pense que j’aurais bien correspondu avec lui en termes de style. Je lui aurais donné des ennuis parce qu’il aurait été très difficile de me faire tomber et j’aurais fait des coups de poing fous pendant mon apogée. J’ai également une portée plus longue que mes statistiques détaillées https://t.co/QwP6mjUTHj

– Chuck Liddell (@ChuckLiddell) 8 avril 2020

Réserver un combat sur l’île en face d’Amanda Ribas interromprait sûrement le calendrier chargé de Paige VanZant de trois publications Instagram semi-nues par jour.

Champion UFC invaincu contre un boi épais

Les gens avec des gymnases de garage sont vraiment en retard sur le reste d’entre nous en ce moment.

Slips, rips et clips KO

Les choses ne se sont pas terminées, mais je ne peux pas m’empêcher d’admirer l’assaut de Southpaw de Ristie.

Un sol absolument sauvage frappe mauling – Horodecki a essayé de se transformer en bras coincé et s’est laissé extrêmement ouvert aux coups de poing.

Ryan Schultz prend sa revanche contre Chris Horodecki, piégeant le poignet et distribuant un passage à tabac si brutal qu’il fout la diffusion

Finales du Grand Prix IFL (décembre 2007) pic.twitter.com/x8DaVUoyek

– caposa (@Grabaka_Hitman) 5 avril 2020

Comme Frank Shamrock il y a quelques nuits, il est consternant que Jens Pulver ne soit pas dans le Hall of Fame. En outre, Jens Pulver: Driven est un documentaire MMA solide pour tous ceux qui cherchent à tuer un certain temps.

Terrain aléatoire

Gardez espoir!

Musique de minuit: je n’avais rien à jouer ce soir, alors j’ai dit à ma copine de choisir une chanson:

