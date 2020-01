Midnight Mania! Le champion des Bellators Rafael Lovato Jr. est indéfiniment écarté de son état cérébral

Bienvenue à Midnight Mania!

Cela fait à peine sept mois que Rafael Lovato Jr. a contrarié Gegard Mousasi au Bellator 223, ce qui n’est pas un laps de temps déraisonnable entre les combats pour un combattant de niveau championnat. Cependant, Lovato Jr. a révélé aujourd’hui au JRE MMA Show qu’aucune blessure normale ne provoquait sa mise à pied. Au lieu de cela, c’était une condition cérébrale qu’il a découverte lors du combat contre Mousasi à Londres, en Angleterre.

«Je pouvais sentir que quelque chose se passait», a déclaré Lovato Jr. à Joe Rogan (transcription via MMAJunkie) «Le radiologue, sans vraiment aucune franchise ni une manière facile ou douce de le dire, était comme, ‘Mec, avez-vous vu votre cerveau avant? Il y a des trucs ici que vous devez voir. “Il m’attire dans la pièce et me montre à l’écran, montrant ce qui ressemblait à de petites boules. Il semblait que quelque chose n’allait pas – pas un scan normal. Mais je ne sais pas – comme des nuances de décoloration. On pouvait voir que ce n’était pas normal. Il ne savait même pas ce que c’était à l’époque.

«Je reviens en arrière et il me dit qu’il a fait des recherches et il pense que j’ai une maladie appelée cavernome. Il me frappe avec ça. Je n’avais aucune idée de ce qu’était le cavernome. Il a dit: «Écoutez, je ne signe pas ce document. Vous devez aller voir un spécialiste et vous faire examiner. Mais pour autant que je sache, vous ne devriez pas vous battre. Vous ne devriez pas vous battre. “”

Lovato Jr. a finalement réussi à obtenir l’approbation du médecin, c’est pourquoi il a pu combattre Mousasi et remporter le titre. La condition n’est pas considérée comme un danger de mort immédiat ou qui peut être résolue simplement par la chirurgie. Depuis lors, cependant, on lui a dit qu’il ne se battra probablement plus jamais en Europe et que les avis médicaux sont partagés quant à savoir si les combats affecteront négativement son état cérébral.

Étant donné cette position d’incertitude, Lovato Jr. admet qu’un titre vacant est probablement imminent. «Si c’est vraiment dangereux et que je ne vais jamais être approuvé, je suis finalement arrivé à un endroit où je peux l’accepter et je vais continuer ma vie. S’ils doivent organiser un combat pour déterminer un nouveau champion, (ça va). Je vais faire tout ce que je peux pour, espérons-le, être autorisé à revenir. Mais c’est en quelque sorte une durée indéterminée. “

Bonne chance au champion Bellator, combattant invaincu et icône du jiu-jitsu américain.

Réactions du match hurlant de ce soir entre Jorge Masvidal et Kamaru Usman:

BALAYAGE!

Les techniques doivent être choisies judicieusement afin d’avoir l’effet recherché …

Un peu de science derrière les lésions cérébrales:

Combien de commotions sont trop nombreuses? ••••••••••••••••••••••••••• J’étais au symposium @calconcussion 2020 ce week-end pour apprendre les pratiques les plus à jour sur la prévention et les soins des commotions cérébrales . Lors d’une séance de questions-réponses, quelqu’un a demandé au panel «Combien de commotions cérébrales, c’est trop? Voici le résumé de leur réponse:. Il n’y a pas de nombre magique. Certaines personnes peuvent avoir de nombreuses commotions cérébrales et d’autres ne peuvent en supporter qu’une. Il y a quatre facteurs que quelqu’un devrait considérer lorsqu’il s’agit de commotions cérébrales. . 1️⃣Y a-t-il des symptômes persistants de commotion cérébrale? C’est un signe que votre cerveau ne s’est peut-être pas complètement rétabli. 2️⃣ Combien de temps dure la récupération pour chaque commotion cérébrale? Un signe négatif serait que chaque commotion cérébrale dont quelqu’un a souffert prenne de plus en plus de temps pour se remettre. 3️⃣ Combien de temps s’est-il passé entre les commotions cérébrales? Ce n’est pas parce que les symptômes ont disparu que le cerveau est complètement guéri. Une deuxième commotion cérébrale alors que le cerveau est dans un état vulnérable peut augmenter considérablement les symptômes et prolonger la récupération. 4️⃣ Combien de force faut-il pour que la commotion cérébrale se produise? Cela est courant chez les combattants, qui à un moment donné ont peut-être eu un «menton en granit» mais qui, plus tard dans leur carrière, sont assommés avec des tirs apparemment «faibles». . J’ai trouvé cette réponse incroyablement perspicace et j’ai voulu la partager. C’était une réponse qui complimente @concussion_doc qui avait une réponse assez similaire à cette question sur son podcast. . Combien de commotions cérébrales sont trop nombreuses? En fin de compte, c’est à l’athlète, à l’entraîneur et au personnel médical de décider. . Référence: Davis-Hayes, C., Baker, D. R., Bottiglieri, T. S., Levine, W. N., Desai, N., Gossett, J. D., & Noble, J. M. (2018). Retraite médicale du sport après une commotion cérébrale: un guide pratique pour une discussion difficile. Neurologie: pratique clinique, 8 (1), 40-47.

Matt Brown donne une perspective intéressante sur la mentalité de combattant:

Le meilleur encore!

Slips, rips et clips KO

Ne pas pousser quand il est monté est l’une des premières leçons du jiu-jitsu.

En regardant ce clip, la maîtrise du vieux combattant thaïlandais est très claire. Il est capable de générer beaucoup d’énergie sans charger, et c’est après qu’il a sans aucun doute perdu une force et une vitesse considérables au fil des ans.

On dirait un peu un arrêt rapide, mais un excellent contrôle de distance affiché par le vainqueur malgré tout.

Quelqu’un m’envoie d’autres faits saillants du vieux sport.

Une de mes chansons préférées de Saint-Vincent de son dernier album, MASSEDUCTION.

