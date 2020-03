Midnight Mania! Le combattant de l’UFC Ashlee Evans-Smith accusé d’avoir volé des fournitures médicales

Bienvenue à Midnight Mania!

C’est moche. L’UFC Flyweight Ashlee Evans-Smith est accusé d’avoir volé des fournitures médicales qui devaient être données à des infirmières et des hôpitaux locaux pour aider à la pandémie de COVID-19. Selon le post Facebook ci-dessous, Evans-Smith et son petit ami, Mike Wilson Jr., sont allés chercher une commode (sans rapport avec les fournitures médicales) mais ont plutôt profité de l’occasion pour accrocher les masques et les gants.

Honnêtement, je ne peux même pas croire que cela s’est produit aujourd’hui …

Pour ceux qui ne connaissent pas, j’ai été contacté par un vieil ami …

Si vous ne pouvez pas lire la publication Facebook, voici la citation pertinente: «Ashlee et son petit ami se sont présentés et ont chargé la commode dans sa voiture. Après que la commode ait été chargée, Ashlees BF a été vue en train de marcher vers ma porte d’entrée et de ramener le panier de fournitures médicales à la voiture avec lui pendant qu’Ashlee regardait et attendait. Puis ils partent. Je pense que cela doit être une erreur, qui prend un panier plein d’articles médicaux que tout le monde sait être en pénurie en ce moment, de la maison de quelqu’un d’autre? J’ai essayé de lui envoyer un message lui disant immédiatement que ce sont des dons et aucune réponse. »

Au départ, il semblait possible que le tout soit une sorte de malentendu. Cependant, cela semble moins probable maintenant après l’intervention de la police. Lorsqu’un shérif a rendu la boîte de fournitures, la propriétaire d’origine, Selina Cohen, s’est rendu compte que la moitié de la quantité d’origine manquait.

De plus, Cohen a eu la gentillesse de nous fournir des histoires Instagram supprimées depuis le compte d’Evans-Smith. Dans la vidéo ci-dessous, Evans-Smith nie le tout comme un malentendu.

Elle a également partagé une capture d’écran des messages texte de son petit ami, qui insulte Cohen à plusieurs reprises avant de qualifier l’incident de “malentendu”.

Une capture d’écran de l’histoire Instagram supprimée d’Evans-Smith





Selina Cohen

Mis à part ces messages supprimés, Evans-Smith n’a pas encore fait de réponse officielle. Restez à l’écoute pour toute autre mise à jour.

