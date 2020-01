Midnight Mania! Le comédien Tom Segura fait équipe avec Israel Adesanya et Yoel Romero s’entretient avec les poubelles

Bienvenue à Midnight Mania!

Est-ce le début des guerres de Joe Rogan Experience (JRE)? Le comédien Tom Segura, un copain de M. Rogan et un invité fréquent sur ses podcasts, s’est associé à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Middleweight pour parler de la poubelle au futur challenger en titre Yoel Romero. Un autre standard JRE, Joey Diaz, est un ami bien connu et un partisan de «Soldat de Dieu», donc cela pourrait certainement se terminer par un boeuf divertissant entre ces deux-là.

En fin de compte, l’homme qui parle pour gagner sa vie peut faire un diss Instagram assez drôle. Bref et simple, Segura informe peut-être le poids moyen le plus effrayant de l’histoire qu’il “n’est pas sh * t” et va se faire “f * cked”, avant de crier “African Swag” et d’insulter Romero en espagnol dans la légende. Adesanya obtient un mot ou deux en lui-même, mais il est surtout là pour shadowbox et cascadeur pour la caméra.

Adesanya et Romero se rencontreront dans l’Octogone en tant que combat en tête d’affiche de l’UFC 248 le 7 mars 2020 à Las Vegas, Nevada.

Insomnie

Tout le monde interprète ce que le livre pour livre signifie différemment. Est-ce une mesure de la domination divisionnaire? Une comparaison des compétences si tous les attributs étaient les mêmes? Le succès intersectoriel a-t-il un grand facteur?

Qui sait. Quoi qu’il en soit, je soutiens cela.

Breaking: J’ai une bonne nouvelle pour vous.

Enfin, l’UFC a été décidé de séparer les classements P4P.

Nous aurons maintenant les classements P4P pour hommes et femmes.

– Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) 27 janvier 2020

On dirait que je vais peut-être regarder mon premier JRE dans très longtemps.

J’ai évité ce problème en ne faisant absolument aucun argent avec le MMA.

J’aime les chances de Tonon.

Je défie @stephenasmith à un combat MMA. Je n’ai droit à aucun retrait, aucune soumission ou grève de quelque nature que ce soit, à l’exception des grèves à l’épaule. Il peut utiliser toutes les attaques qu’il choisit. Même illégales. Quelles sont mes chances?

– Garry Tonon (@Garry_Tonon) 26 janvier 2020

Joanna Jedrzejczyk reste forte sur les mitaines:

Le nouveau gymnase de Stephen Thompson a l’air génial!

Tony Ferguson a publié tellement de messages «Tiramisu Tuesday». Cela me fait vraiment me demander combien de desserts italiens il a mangés uniquement pour contrarier Khabib?

Slips, rips et clips KO

Un coup de pied brutal de commutateur sert un grand compteur ici:

En parlant de coups de pied gauches incroyables …

Bessette l’a vraiment attiré dans cet échange, il avait clairement une vraie maîtrise du timing de son adversaire.

Terrain aléatoire

Le verre fondu est assez soigné.

Midnight Music: Shoutout à Paul Simon et Graceland pour être incroyables. C’est un album / artiste définitivement sur ma liste pour les futurs concepts de tatouage.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.