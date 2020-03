Midnight Mania! Le coronavirus menace les événements immédiats de l’UFC, notamment la vedette de l’UFC 249 Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson

Bienvenue à Midnight Mania!

Le 11 mars 2020 est probablement un jour pour les livres d’histoire.

Les dernières heures ont été chaotiques. Juste pour récapituler quelques-uns des titres de la soirée liés aux coronavirus: les vols d’Europe vers les États-Unis ont été interdits, toute la saison de la NBA est suspendue après qu’un joueur ait été testé positif, Tom Hanks a le virus et l’économie prend une sérieuse battre sur toute la peur.

Le monde du MMA n’est certainement pas à l’abri des retombées. Pas plus tard qu’hier, il est devenu évident que l’UFC Columbus était en danger, car le gouverneur de l’Ohio a envisagé d’interdire les événements sportifs en salle. Immédiatement après que la NBA a annoncé sa suspension de saison, MMA Twitter s’est allumé pour discuter des retombées potentielles.

L’UFC Brasilia pourrait jouer sur une arène vide ce week-end.

L’UFC 249, qui se tiendra actuellement à Brooklyn, New York, le 18 avril 2020, est une source de préoccupation majeure.En tête d’un combat pour le titre entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, de nombreux fans paniquent positivement à l’idée du combat «maudit» annulé une cinquième fois.

Mike Chiapette de MMAFighting pèse:

OMI, il est inévitable que l’UFC 249 ne soit pas contesté au Barclays Center de Brooklyn. New York a le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus aux États-Unis et il y a une pression pour mettre en œuvre une distanciation sociale étant donné la décision de la NBA. Khabib-Tony semble maudit. Le centre UFC Apex pourrait être possible

– Mike Chiappetta MMA (@MikeChiappetta) 12 mars 2020

Selon Ben Fowlkes de l’Athletic, l’UFC pourrait refléter sa décision sur la base d’autres ligues sportives professionnelles. Comme mentionné, la NBA a déjà suspendu sa saison, mais la LNH n’a pas encore pris une telle décision au moment de la rédaction.

La source m’a dit aujourd’hui que l’UFC envisageait la NBA et la LNH comme des porte-parole potentiels sur la façon de répondre au coronavirus. Nous avons vu la réponse de la NBA. La LNH n’a pas encore suivi. Mais je ne serais pas surpris si les événements à venir sont déplacés vers l’UFC Apex à Vegas sans foule en direct.

– Ben Fowlkes (@benfowlkesMMA) 12 mars 2020

Même si cela n’a pas lieu à New York, il y a encore de l’espoir pour Tony contre Khabib et tous les autres combats de l’UFC à venir dans un proche avenir. Beaucoup ont suggéré que l’UFC organise les combats en privé dans leur nouveau centre APEX, une installation à Las Vegas, Nevada équipée pour gérer un événement si nécessaire. C’est là que se déroule la «Contender Series» et est un énorme Installation de 50 000 pieds carrés.

Bien que ce soit certainement une option plus sûre que les événements publics, il existe toujours un risque. Mis à part la logistique du voyage – qui sait si les athlètes européens et asiatiques seront capables de faire le voyage? – la perte de poids est absolument terrible pour le système immunitaire. En fin de compte, une nutrition et une hydratation appropriées sont utiles pour rester en bonne santé, ce qui signifie que les combattants qui réduisent leur poids seraient essentiellement des canards assis s’ils étaient exposés au virus.

Il y a cependant une doublure argentée. Il y a à peine trois jours, le président de l’UFC, Dana White, a parlé du virus et de son engagement à assurer le bon déroulement du spectacle. Bien que la situation ait sans aucun doute changé depuis lors, la suspension totale des événements ne semble pas probable pour le moment.

