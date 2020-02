Midnight Mania! Le juge Joe Soliz a des liens avec Trevin Giles, lui a attribué la décision sur James Krause

Bienvenue à Midnight Mania!

Cela fait 10 jours depuis l’UFC 247, et le drame du jugement continue. En plus de la controverse massive entourant l’événement principal – dans lequel le juge Joe Soliz a accordé à Jon Jones quatre des cinq tours – il y avait quatre décisions partagées réparties sur la carte. Un des juges a notamment été accusé de ne pas avoir regardé le match Lauren Murphy contre Andrea Lee.

Initialement, la victoire de Trevin Giles sur James Krause (bien qu’une décision partagée) ne faisait pas partie des résultats controversés. C’était simplement un combat rapproché, un combat qui aurait pu être défendu pour l’un ou l’autre homme. Cependant, Krause a appris aujourd’hui que Soliz, qui a marqué le combat contre Krause, partage une lignée de jiu-jitsu avec Giles.

Le point de vue de Krause sur son propre combat est très mûr et juste. Il souligne à juste titre que c’était un combat rapproché, le type que chaque combattant estime avoir gagné, sans en faire le problème. Au lieu de cela, il identifie le vrai problème: il n’y a aucun moyen que Krause n’ait pas gagné le premier tour. Il a absolument dominé, prenant le dos et terminant presque le combat.

Krause a le droit d’être contrarié et a un véritable argument pour déposer un recours. S’il y a une doublure argentée à l’ensemble du problème, c’est que les actions et le salaire de Krause ont augmenté même avec la perte.

Insomnie

Bas Rutten est un génie du marketing.

Cela s’additionne, car les combats d’Elias Theodorou ne sont observables que s’ils sont extrêmement élevés. Blague à part, c’est une étape positive pour le sport!

Selon un communiqué de presse, @EliasTheodorou est devenu le premier athlète professionnel à avoir reçu une AUT (exemption pour usage thérapeutique) pour le cannabis médical après en avoir fait la demande auprès de la British Columbia Athletic Commissions.

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 18 février 2020

La section des commentaires de Midnight Mania hier soir a été un désastre, et je vous en veux à tous!

Plus de drame Bantamweight, mais un peu plus raisonnable: Cory Sandhagen est aussi bon que n’importe quel autre concurrent et mérite amplement un éliminateur de titre.

Je ne vais pas tout lier parce que c’est une quantité désagréable de messages, mais Diego Sanchez spamme actuellement Instagram avec les défenses de son entraîneur et de la prise de décision. En attendant, voici la réponse de Michel Pereira à tout le drame.

Utiliser des mains lourdes pour sécuriser le verrouillage du corps:

Un exemple de combats de mains encore plus brutaux (c’est-à-dire le club le plus méchant que j’ai vu depuis un moment):

Slips, rips et clips KO

Décomposant pourquoi le botteur n’a pas touché Corey Anderson: pour sa part, il a ciblé la tête / le haut du corps plutôt que la jambe, ce qui est plus difficile à contrer avec un coup de poing. En outre, il a également dirigé correctement le coup de pied avec le genou, ce qui permet à la jambe de servir de bouclier contre les mouvements vers l’avant.

Coup bas, coup haut.

Un travail d’arbitre de premier ordre (et un KO tueur):

Terrain aléatoire

Pas pour ceux qui ont des estomacs sensibles!

Musique de minuit: Doo-wop n’est pas mort!

