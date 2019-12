Midnight Mania! Le médicament Paulo Costa testé par l'USADA plus que tout autre combattant en 2019

Bienvenue à Midnight Mania!

Il n’existe pas de méthode exacte à la folie de l’Agence américaine antidopage (USADA). Lors du choix du combattant à tester et à quelle fréquence, l'organisation s'appuie sur ce qu'on a appelé le «test d'odeur», c'est-à-dire qu'elle recherche des athlètes qui semblent suspects pour une raison quelconque (croissance soudaine, muscles massifs, certains physiques, etc. .) puis testez l'enfer hors d'eux.

L'un de ces athlètes est le concurrent de poids moyen Paulo Costa. «Borrachinha» est tout simplement énorme; il ressemble autant à un powerlifter qu'à un sportif de combat. Le haut du corps de l'homme est incroyablement construit pour un sport aussi cardio-intensif, mais il maintient un rythme brutal qui a tendance à submerger son opposition. Pire encore, Costa a récemment déchiré son biceps, une blessure rendue plus courante lors de l'abus de drogues améliorant la performance (PED).

L'USADA sent quelque chose, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas blâmer l'athlète. Ayant rempli 14 tasses d'urine et 14 flacons de sang, Costa est le combattant le plus testé de l'année, et rien n'est arrivé.

Fait intéressant, le récent adversaire de Costa, Yoel Romero, est juste derrière lui avec 13 tests en 2019. Les deux hommes sont dans la course au titre immédiate à 185 livres, ce qui signifie qu'ils recevront probablement encore plus d'attention de la part de l'USADA et des fans.

Insomnie

Ce serait probablement mon titre si je croyais une seconde que c'était vrai.

Mike Perry n'est rien sinon conscient de lui-même.

Une manœuvre dominante – il n'y a aucun moyen d'éviter cela si cela est fait correctement.

J'aime toujours regarder des combattants qui peuvent bien frapper par le bas, comme Gegard Mousasi ou Brian Ortega. Ce n'est pas eux:

Une paire de moyens acrobatiques pour défendre le retrait, tous deux plus pratiques que ce à quoi on pourrait s'attendre!

Je crois que ce n'est que la nuit dernière que j'ai posté sur les prouesses de Douglas Lima en matière de coups de pied, mais voici un autre élément de preuve. Si vous avez besoin de convaincre, allez voir ses combats avec Rory MacDonald!

Slips, rips et clips KO

Le timing sur le premier genou est magnifique.

Faites tourner pour gagner!

Saenchai ramasse toujours des W à 39 ans.

Terrain aléatoire

Si je comprends bien, les crocodiles ont la force de morsure la plus forte de tous les animaux jamais mesurée. Certainement assez pour faire éclater un crabe!

Musique de minuit: Pendant que je serai en Thaïlande pendant les six prochaines semaines, je contrôlerai généralement moins ce que j'écoute, donc je ne sais pas que je serai en mesure de proposer une sélection tous les soirs. Cependant, je viens d'entendre un tas de classiques des Beatles couverts en anglais, et c'était génial – ce soir, c'est facile!

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.