Midnight Mania! Le premier rapport indique que l’UFC 246 s’est vendu massivement

Bienvenue à Midnight Mania!

Plus tôt dans l’année, l’UFC a déplacé son produit à la carte (PPV) exclusivement derrière le mur de paiement ESPN +. Étant donné qu’ESPN + est à peu près essentiel pour être un fan de l’UFC à ce stade, cela n’a pas affecté les fans dévoués qui se font un point d’honneur de regarder chaque combat de toute façon. Cependant, pour les fans plus occasionnels qui préfèrent choisir les événements à acheter, cela a été un tracas certain et des dépenses supplémentaires – le déménagement a même fait chuter le nombre d’achats pour l’UFC 236, une excellente carte que personne ne regardait apparemment.

Une autre conséquence de ce mouvement est que le monde de l’estimation des achats de PPV est devenu encore plus trouble. Avant de passer, l’UFC gardait ses chiffres comme une hyène sur une carcasse à moitié mangée, forçant le monde à se fier aux rapports et aux estimations. Dave Meltzer, l’homme référencé dans le tweet présenté, est parmi les meilleures sources, un vétéran de l’industrie qui a des relations et une méthodologie pour nous mettre dans le bon stade pour obtenir des estimations d’achat.

Selon le rapport lié ci-dessus, l’UFC 246 a vendu «l’équivalent» de 2 000 000 d’achats PPV, ce qui en ferait le deuxième événement le plus vendu de l’histoire de l’UFC après l’UFC 229, l’événement où Conor McGregor a combattu Khabib Nurmagomedov. Ce que signifie exactement toute la partie équivalente est la supposition de n’importe qui – rappelez-vous simplement que les chiffres ne sont jamais exacts dans les deux cas.

Étant donné que l’ancien modèle était manifestement erroné dans tous les cas, il a été testé, je déteste penser à la quantité de travail de conjecture dans le nouveau numéro.

– Jonathan Snowden (@JESnowden) 20 janvier 2020

Indépendamment des détails, la star de McGregor continue de briller, et il est difficile d’imaginer une victoire par élimination directe de 40 secondes contre Cerrone fera tout sauf amplifier son prochain combat.

Insomnie

Une folie McGregor post-UFC 246!

Johnny Walker a commencé sa formation à Tristar. C’est une décision intéressante pour lui – ils sont évidemment une grande équipe, mais je ne sais pas à quel point leur approche calculée et sa folie générale se mélangeront.

Henry Cejudo a ouvert comme favori assez mineur à -171 du +138 de Jose Aldo. Je m’attends à ce que cet écart se creuse …

Mike Perry dans un gi est assez drôle, et il est aussi une ceinture violette – qui savait?

Il s’agit d’un nouveau niveau d’inutile.

Sara McMann revient cette semaine!

Slips, rips et clips KO

Ce fut l’un des meilleurs KO de 2019.

Il y a beaucoup de très mauvais endroits sur le terrain en MMA. Pris au piège dans un triangle et manger des coudes, bien que moins courant, est certainement l’un des moins agréables.

Cet homme a eu Stefan Struve’d!

Terrain aléatoire

Les belles choses peuvent provenir d’endroits étranges.

Les perroquets passent leurs journées à ronger le corail. Après avoir digéré le corail, ils dégouttent du sable. Il s’avère que la majorité des grains de sable trouvés sur les plages de sable blanc, comme celles trouvées à Hawaï, sont en fait des caca de poisson perroquet pic.twitter.com/310E2rLlk5

– 41 Strange (@ 41Strange) 21 janvier 2020

Midnight Music: j’ai écouté la nouvelle sortie d’Alger Il n’y a pas d’année. Ce n’est pas aussi explosif ou accrocheur que leur album précédent, mais il n’y a vraiment personne d’autre qui combine post-punk et noise avec gospel et soul d’une manière aussi intéressante et efficace.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.