Midnight Mania! Le Temple de la renommée de l’UFC, Pat Miletich, aurait fait son retour à la retraite face à l’ancien champion de boxe Michael Nunn

Pat Miletich est une légende. Aux côtés de Frank Shamrock, Miletich est considéré comme l’un des premiers à vraiment tout rassembler: Miletich pourrait lutter, frapper et soumettre des adversaires. Dans “Dark Era” de l’UFC à la fin des années 90, Miletich a remporté le titre des poids mi-moyens et l’a défendu quatre fois. Son activité a ralenti après avoir perdu la ceinture, à quel point il est devenu l’entraîneur-chef de Miletich Fighting Systems (MFS), qui a presque instantanément produit plusieurs champions de l’UFC.

Intronisé au Temple de la renommée en 2014, Miletich a pris sa retraite en 2008 après une victoire, se concentrant sur le coaching et les commentaires ultérieurs. Cependant, Monte Cox, promoteur de longue date de MMA, manager et ami de l’équipe MFS à son apogée, a révélé sur le podcast de Bruce Buffer que Miletich allait revenir après toutes ces années pour un match de kickboxing avec l’ancien champion des poids moyens de l’IBF Michael Nunn.

“(Il y a) une grande émission sur laquelle je travaille”, a déclaré Cox (transcription via MMAJunkie). “Vous avez probablement entendu des rumeurs à ce sujet, mais Pat Miletich va se battre à nouveau. Il combat Michael Nunn, un grand boxeur. C’est un (combat) incroyable. Cette chose attirera. Nous pourrions tirer plus de 7 000 dans les Quad Cities. Ce sont les deux plus grands athlètes ou combattants professionnels de cette région. »

Alors que Miletich est à la retraite depuis plus d’une décennie, Nunn est mis à l’écart en prison depuis 2004. «Michael est en prison», a expliqué Cox. «Il vient de sortir il y a six mois. C’était une histoire de cocaïne. Les autorités l’ont obligé à acheter un kilo de cocaïne pour 100 dollars. C’est tout simplement ridicule. … C’était du piégeage à son meilleur. Mais de toute façon, ce qu’il a fait quand il est allé en prison, c’est qu’il a pris toutes les personnes en surpoids et qui ne connaissaient pas la nutrition. (Il) leur a appris à se remettre en forme, à bien manger et à leur faire faire des exercices. Il a vraiment bien fait. »

«C’est un bon gars. Je le connais très bien. J’ai voyagé avec lui partout dans le monde quand il se battait. À un moment donné, il était livre pour livre le meilleur boxeur du monde à 35-0. Il était intouchable. “

La victoire finale de Nunn sur le ring est revenue en 2002, portant son record professionnel à 58-4. Nunn est l’aîné de Miletich depuis cinq ans à 57 ans. Mis à part les questions de moralité, c’est au moins une expérience de pensée légèrement intéressante: qui gagne dans un match de kickboxing entre un ancien champion de l’UFC et un ancien champion de boxe … dans la cinquantaine?

Quoi qu’il en soit, Cox prévoit de promouvoir l’événement une fois que la pandémie de COVID-19 se sera installée et que les événements publics seront à nouveau viables. Peut-être que Nunn aura 60 ans d’ici là!

Combat au jardin!

Felicia Spencer demande que son combat pour le titre avec Amanda Nunes soit re-réservé pour juin.

La conversation trash ne franchit pas bien la barrière de la langue. Aussi, qu’est-il arrivé à “Stun Gun?”

GESTION DE DISTANCE!

Michael Chiesa présente la meilleure idée unique de toute cette folie de Fight Island:

Je pense que Fight Island devrait adopter les règles du Pride FC. Qui veut voir les coups de pied et les coups de pied du football? – Michael Chiesa (@ MikeMav22) 26 avril 2020

Bryce Mitchell continue de mener le bon combat.

Slips, rips et clips KO

Immédiatement avant sa signature à l’UFC, Josh Emmett a mené une lutte incroyable avec l’actuel UFC Lightweight Christos Giagos. J’ai eu la chance d’assister au combat en direct à Sacramento, après m’être glissé au premier rang avec l’un de mes coéquipiers qui a concouru plus tôt dans la nuit.

Le coup de poing a été tonnerre, seulement pour être noyé par les chants de foule de “UFC!”

Un solide rappel que tout peut arriver pendant le combat, surtout à des moments apparemment sûrs!

Je crois que c’est la première fois que je vois quelqu’un vraiment craquer pour avoir tenté un coup de hache.

