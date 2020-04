Midnight Mania! L’UFC lance un nouvel outil de site Web appelé «Record Book» pour les statistiques de combat et la recherche

Bienvenue à Midnight Mania!

Plus tôt dans la journée, l’UFC a publié une nouvelle fonction amusante de son site Web UFC.com appelée «Record Book». Selon la propre version du site Web, “la fonctionnalité contient une pléthore de réalisations de l’UFC dans des catégories allant des chiffres de haut niveau tels que la plupart des victoires et des finitions aux statistiques plus granulaires telles que le temps de la première position et le total des frappes de corps à corps débarquées”.

Livre des records UFC





































Fidèle à sa parole, il y a beaucoup à creuser sur le site Record Book, qui va assez loin avec ses différentes catégories de statistiques. Mieux encore, les résultats et les catégories spécifiques peuvent être triés par classe de poids. Par exemple, qui a le plus de victoires par élimination directe dans l’histoire des poids welters?

Apparemment, c’est Matt Brown avec 11 arrêts, trois devant Thiago Alves en deuxième place et cinq devant les multiples combattants en troisième place. Les statistiques peuvent être décomposées par carrière entière, combat, ou même un seul tour. Quelle est la manche la plus active de l’histoire de l’UFC? Par “Record Book”, c’est le troisième tour de Max Holloway contre Jose Aldo 2, dans lequel la paire a lancé 204 frappes combinées.

C’est une source d’informations utiles pour les fans soucieux des chiffres et – plus important encore, étant donné l’état actuel des choses – un tueur de temps amusant!

J’ai posté plusieurs fois alors que j’étais en Thaïlande à Midnight Mania à propos du voyage, mais le premier épisode de la série documentaire de formation est en ligne! Veuillez le vérifier, et mon écriture ICI a plus d’informations!

Kamaru Usman fait un bon point: c’est cool si certains combattants (comme lui!) Sont prêts à se battre, mais des gars comme Khabib Nurmagomedov ne devraient pas avoir de haine s’ils choisissent le jeu le plus sûr en restant à la maison.

Sur Instagram Live de Khabib plus tôt, Kamaru Usman a commenté “Ces gens veulent juste de la violence, ils ne se soucient pas de nos vies”.

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 2 avril 2020

… Cela dit, je vais toujours publier des mèmes drôles de Khabib.

Canelo travaillant (l’un de) ses coups de feu:

Cela va trop loin et devient trop bizarre.

… Non, c’est encore plus bizarre.

Max Holloway s’entraîne de manière responsable.

Un peu de saut rend cette tête plus froide que la norme!

Joachim Hansen contre Luiz Azeredo a-t-il été inclus dans le tournoi actuel des 64 plus grands combats? Ça aurait dû l’être.

Il y a 14 ans aujourd’hui. Bushido 10 se classe parmi mes événements préférés et Hansen-Azeredo incarne le chaos frénétique de la division LW de Pride. pic.twitter.com/ITLAu49sat

– caposa (@Grabaka_Hitman) 2 avril 2020

Distance et défense magistrales:

Les dreadlocks améliorent considérablement cette vidéo.

Midnight Music: Discover Weekly l’a tué ce soir.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.