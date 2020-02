Midnight Mania! L’UFC publie une compilation de fin de grève tournante

Bienvenue à Midnight Mania!

La gloire de la filature sh * t (en plus de la citation de Nick Diaz, qui est à jamais gravée dans l’esprit de la ruche du monde MMA) est qu’elle met vraiment l’accent sur la nature à haut risque et à haute récompense des sports de combat. Une manœuvre de rotation bien exécutée peut mettre fin au combat en un instant – regardez la vidéo ci-dessus pour une douzaine d’excellents exemples – tandis qu’une frappe de rotation mal synchronisée peut exécuter le combattant attaquant dans un contre-coup. Dans le cas de Chris Weidman, un coup de pied bâclé l’a vu abandonner un contre-retrait qui a effectivement mis fin à son règne en titre.

D’une certaine manière, la vidéo manque sans doute la grève de filature la plus célèbre de l’histoire de l’UFC: la destruction d’Edson Barboza de Terry Etim. Quoi qu’il en soit, c’est un voyage amusant sur une route du souvenir, et je suis obligé de demander plus de violence tournoyante (sans restriction à l’Octogone) dans les commentaires ci-dessous!

Insomnie

Je déteste le dire, mais il est difficile de voir Karolina Kowalkiewicz revenir de cette blessure et de ses récentes pertes. Brutal.

Le fait que Darren Till ait utilisé le logo de la société de carte de crédit comme symbole pour les problèmes de visa rend cela beaucoup plus drôle.

Anthony Johnson en compétition en Sumo est à la fois génial et l’un des événements les plus improbables de l’année.

Merci “Black Beast”.

Ce doit être la plus mauvaise excuse de la longue histoire des excuses boiteuses. Bien sûr, se promener dans un costume de 45 livres peut être un peu fatigant, mais combien de temps Wilder a-t-il dû récupérer après l’avoir enlevé, vérifié par les officiels, monté sur le ring et la longue introduction? Plein de temps.

Ancien champion poids coq vs cocotier.

Slips, rips et clips KO

Qui est mis KO? Le gars avec des pièges géants ou le mec gardant son menton inquiétant exposé devant son corps?

Au sujet de la finition de la nuit: lancer des coups consécutifs de rotation et de vol pour marquer un KO est la hauteur de la fraîcheur.

Karim Benelia frappe d’abord le coude pour renverser Seagames, puis le termine avec un beau genou volant au premier tour. pic.twitter.com/JbZ5Rh9M8s

– Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) 23 février 2020

Sergei Kharitonov pourrait avoir l’upercut le plus méchant de l’histoire des poids lourds. Ce n’était pas ultra visible dans cette victoire, mais avant même de cliquer sur le clip, je savais qu’il ferait une apparition.

Terrain aléatoire

