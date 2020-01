Midnight Mania! L’USADA met en œuvre de nouveaux tests de collecte de liquide buccal plus précis

Bienvenue à Midnight Mania!

Le monde du dépistage des drogues est trouble. En général, la plupart des athlètes et des fans semblent être en faveur du nettoyage du sport des médicaments améliorant la performance (PED), mais il y a eu des effets secondaires certains. Par exemple, les suppléments contaminés, les faux positifs et les pulsations sont tous entrés dans la langue vernaculaire du MMA – après avoir causé des dommages importants à la carrière du combattant affecté.

Un de ces problèmes a été la marijuana. À ce stade, ce n’est plus un secret que de nombreux athlètes de haut niveau du sport participent à la laitue du diable. Compte tenu des propriétés de la réduction de l’inflammation et du soulagement de la douleur, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi un athlète de sports de combat fumerait de la marijuana, qui est souvent une alternative plus saine que la plupart des analgésiques.

Malheureusement, la marijuana est une substance interdite sur la liste de l’USADA, ainsi que sous les règles de dépistage des drogues de la plupart des commissions sportives. Des combattants comme Nick Diaz ont fait face à des suspensions plus lourdes pour la consommation de marijuana que d’autres qui ont échoué pour des stéroïdes anabolisants, ce qui n’a pas le moins de sens.

Auparavant, le test pour la marijuana pouvait détecter des traces de temps inconnu plus tôt. À présent, l’USADA met en œuvre de nouveaux tests oraux, ce qui devrait fermer cette fenêtre à quelques heures.

Le programme UFC a commencé à expérimenter une nouvelle méthode de collecte (fluide oral). Le plus gros avantage … il ne détectera potentiellement que l’utilisation de substances interdites en interne (comme la marijuana / thc) dans les heures d’utilisation … pas ce que l’athlète a fait il y a une semaine ou un mois. https://t.co/DHV6Ds6fiC

– Jeff Novitzky (@JeffNovitzkyUFC) 4 janvier 2020

Fondamentalement, si un combattant n’est pas littéralement haut ou ivre en compétition, il devrait pouvoir passer cette prochaine méthode de test. Si rien d’autre, cela semble être un pas dans la bonne direction!

