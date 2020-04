Midnight Mania! Michael Bisping dévoile son équipement de DJ et joue pour Twitter

Bienvenue à Midnight Mania!

Hier soir, les choses devaient être tranquilles dans la maison Bisping. Heureusement, Michael Bisping est rarement du genre à laisser passer une occasion de provoquer le chaos, alors l’ancien champion des poids moyens a mis fin à sa retraite de DJ et a retrouvé ses anciennes platines et table de mixage.

Découvrez ses compétences ci-dessous:

C’est quelque chose d’un fait peu connu que Bisping avait l’habitude de DJ à Londres avant sa carrière à l’UFC. Bisping aurait eu des expériences au-delà de la folie à cette époque, dont l’une qu’il partageait il y a quelques années sur le podcast de comédie Legion of Skanks. Découvrez la transcription absolument folle ci-dessous via SportsJoe:

“Donc le club où j’ai DJé s’appelait Monroes et c’était essentiellement comme Gangster’s Paradise”, a déclaré Bisping. «Lorsque toutes les autres discothèques régulières ont fermé, tous les portiers de partout sont tous allés dans ce club. Fondamentalement, c’était des trafiquants de drogue, des portiers, tout sauf la musique la plus malade. Les gens venaient de tout le pays pour entendre les DJ. C’était l’un des clubs de rave underground originaux, mais c’était douteux comme de la baise.

La merde que j’ai vue là-bas, la violence, vous ne le croiriez pas … les gens se font couper les bras avec des épées de samouraï et toutes sortes de merde. Je jure devant Dieu que quelqu’un s’est fait mordre l’oreille. J’avais l’habitude de faire deux sets à partir de 2-3 heures du matin, puis je ferais une pause et je recommencerais à partir de 6-7 ou un peu de merde. Ce que je ferais entre ces heures, c’est de passer du temps et de parler aux gens.

Mais quand je suis retourné faire mon deuxième set, mes disques avaient été foutrement volés parce qu’il y avait beaucoup de scumbags de Manchester – beaucoup de gangs. J’étais en train de flipper parce qu’à ce moment-là, c’était comme ma fierté et ma joie. C’était tout ce que j’avais.

À l’époque, je n’étais pas connu parce que Monroes était plein de connards si fous, j’étais juste un gars d’une petite ville. Personne ne me connaissait vraiment parce que j’étais juste le putain de DJ mais je savais que je pouvais baiser tout le monde dans le club. Alors ils ont volé mes putains de disques et je me suis dit “Vous avez foiré ici, enculés!”

Je suis donc allé dehors au parking parce que je savais qu’ils étaient dans le coffre de la voiture de quelqu’un et je suis monté vers chaque voiture. J’ai dit “Ouvrez votre coffre maintenant!” Alors ils ont ouvert le coffre. Pas ici. Je suis donc allé à la voiture suivante, parce que tout le monde sortait et fumait de l’herbe.

Je monte à la prochaine voiture – “Ouvre le putain de coffre!” Pas là. Cela a duré un certain temps. J’arrive à une voiture et il y a deux gars assis là. J’ai dit “Yo, ouvre ta putain de malle maintenant!” Et ils ont dit “Non, nous ne pouvons pas faire ça.”

J’ai dit “Ouvre le putain de coffre!”. Il a dit “Mec, je n’ouvre pas le coffre.” J’ai dit: “Eh bien, maintenant tu dois vraiment ouvrir ce putain de coffre parce que je pense que tu as ce que je veux putain dedans. Il a dit “Mec, je n’ouvre pas le coffre.” J’ai dit “Ouvre le putain de coffre!”

Il a dit “OK, je vais ouvrir le coffre mais quand vous voyez ce qu’il y a dedans, vous vous éloignez et fermez la gueule.” J’ai dit “Peu importe!” Et nous allons à l’arrière. Il l’ouvre. Et il y a un putain de mec allongé là-dedans attaché par ses chevilles avec un bâillon et il gémit “Aidez-moi! Aidez-moi! “Je dis” OK, vous n’avez pas mes dossiers. A bientôt mon pote. »

Il allume son joint et revient juste dans la voiture. C’est le genre d’endroit. »

En comparaison, la carrière de Bisping au Temple de la renommée de l’UFC semble plutôt docile!

Insomnie

On ne sait pas exactement qui est cette personne pour Robert Whittaker, mais l’ancien champion continue de faire des choses difficiles.

Il semblerait que Yana Kunitskaya et Thiago Santos aient réussi avec succès April Fool’d nous tous. C’était facile à croire!

Qui est excité pour ses 1200 dollars?!?!

Simple mais misérable:

Un autre mème Khabib pour faire bonne mesure!

Encore un autre défi pour ceux qui sont si enclins (et ennuyés) … aussi cela ne ressemble pas à la princesse platine pour moi!

Slips, rips et clips KO

Violence «Gamebred» à l’ancienne:

Le point central du clip ci-dessous est Robbie Lawler et Scott Smith se battant, mais je ne peux pas m’empêcher de profiter de la défense habile de Lawler dans la poche.

Je suis Andrew Richardson et j’approuve ce message.

Terrain aléatoire

Ce type de vidéo prend énormément de temps et un niveau de patience presque insondable.

Musique de minuit: cela ne devrait même pas être une question.

Bill Withers est un artiste dans lequel je ne me suis vraiment intéressé que depuis six mois environ. Je n’ai rien de révolutionnaire à dire, seulement que Withers avait un don spécial pour insuffler la vie et l’énergie dans la chanson. En dehors du MMA, Bill Withers a également joué un rôle dans l’un des débrayages les plus légendaires de tous les temps avec Anderson Silva et «Ain’t No Sunshine».

