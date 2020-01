Midnight Mania! Mike Perry et son épouse, Danielle Nickerson, participeront à Submission Underground 11

Bienvenue à Midnight Mania!

Un jour où Anthony Pettis a révélé qu’il poursuivait l’USADA pour s’être coupé le doigt pendant la collecte post-urinaire, c’est toujours mon titre préféré. Mike Perry – l’homme le plus connu pour lancer des foin et être hilarant (si controversé) – est prêt à concourir à Chael Sonnen’s Submission Underground 11 contre Al Iaquinta … un autre meurtrier qui n’est pas exactement connu pour ses prouesses de jiu-jitsu.

L’événement aura lieu au Roseland Theatre de Portland, Oregon, le 23 février 2020.

Il y a des matchs vraiment géniaux pour mes collègues nerds de jiu-jitsu, mais y a-t-il quelque chose de plus hilarant que «Platinum» contre «Raging Al?» Analytiquement, Perry a atterri quelques gros démantèlements et s’est suffisamment défendu sur le mat, mais je ne me souviens pas qu’il ait tenté une soumission. Iaquinta est le lutteur le plus expérimenté des deux, mais il ne semble aller chercher des crochets au talon qu’après avoir été lâché.

Cela devrait être très amusant, mais cela s’améliore encore.

L’épouse, entraîneure et femme de coin de Mike Perry, Danielle Nickerson, participera également à la compétition! Le niveau d’expérience de Nickerson est complètement inconnu, ce qui permet de garder les choses divertissantes. Aimez-le ou détestez-le, cela semble être un brillant coup de publicité de Sonnen – il y a peu de chances que j’aurais choisi d’écrire un titre sur Submission Underground si c’était quelque chose de moins ridicule!

Joanna Jedrzejczyk se sent.

Une tradition d’anniversaire dans les gymnases du monde entier:

Alexander Volkanovski n’est pas impressionné par le travail de ses pairs poids plume. Je voudrais voir Chan Sung Jung se faire tirer dessus, mais le champion marque un point: personne n’a de séquence de victoires par rapport à celle qui lui a valu son coup de titre.

“Allez gagner cette place, aucun de vous n’est le meilleur concurrent en ce moment, vous êtes tous à un combat!” Le champion de l’UFC, Alex Volkanovski, a un message pour tout le monde dans la division poids plume. pic.twitter.com/3ALQrwOaIw

– Fight News Australia (@fightnewsaus) 13 janvier 2020

Ce retour en arrière crie MySpace.

Un autre excellent retour en arrière, et celui-ci révèle que Kelvin Gastelum peut réellement devenir maigre! C’est possible!

Un autre regard intérieur sur le camp d’entraînement de Tony Ferguson:

Slips, rips et clips KO

Les trancheuses à veaux sont à la fois très rares et très douloureuses. Si le combattant piégé résiste trop longtemps, la rotule elle-même peut sortir de sa place!

SUMO!

C’est un KO particulièrement brutal, mais il sert de leçon importante: n’essayez pas de lancer des verrous de tête à moins qu’ils ne soient excellents!

Slam effrayant KO hier soir à Spar Star Promotions: FN 46 (Show amateur). Emon Baker a battu. Richard Trieu.

Heureusement, il s’est remis sur pied quelques minutes plus tard. pic.twitter.com/RYctfh3eOk

– caposa (@Grabaka_Hitman) 12 janvier 2020

La violence armée est résolue.

Midnight Music: Je ne veux pas présenter cette chanson, mais éviter de le faire serait malhonnête. Il joue constamment ici. Dans les centres commerciaux, dans les taxis et dans la rue, il n’y a pas d’échappatoire à «Shape of You».

