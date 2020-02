Midnight Mania! Pic: Francis Ngannou est déchiré et prêt pour l’UFC Columbus

Bienvenue à Midnight Mania!

Dans les mots colorés du président de l’UFC Dana White, “Holy F * ckin Sh * t !!!!”

Il a été impossible de douter de la motivation de Francis Ngannou ces derniers temps. Après avoir subi des pertes consécutives en 2018 qui ont montré son inexpérience, Ngannou a apparemment doublé ses efforts de formation et a récolté les fruits sous la forme de trois KO brutaux de premier tour. Ngannou a toujours été en meilleure forme que le Heavyweight moyen, mais dans les images ci-dessus, le puncheur camerounais est plus maigre et plus méchant que jamais.

Malgré ses meilleures tentatives pour décrocher un deuxième titre UFC, Ngannou a été contraint à un état de purgatoire par le blocage qui est Stipe Miocic contre Daniel Cormier 3. Plutôt que d’essayer d’attendre sa chance méritée et de s’asseoir sur la touche, Ngannou affrontera le dangereux artiste KO Jairzinho Rozenstruik le samedi. 28 mars 2020 à l’UFC sur ESPN 8 à l’intérieur de la Nationwide Arena de Columbus, Ohio.

Une autre victoire par élimination directe rendrait encore plus difficile de nier «The Predator».

Insomnie

Sur une note connexe, Ngannou est un bon gars, et ce gamin a des mains!

Les problèmes modernes nécessitent des solutions de type homme des cavernes.

Weili Zhang a-t-elle des coups de pied et des voyages dans sa poche arrière, pensez-vous qu’ils entrent en jeu en face de Joanna Jedrzejczyk?

Cela semble juste un peu plus.

Uriah Hall expérimente ce qui pourrait être une découverte révolutionnaire pour la science de l’alimentation.

Bien que son tipi n’ait pas suffi à surmonter la fureur offensive de Rodtang, c’est un clip génial.

Slips, rips et clips KO

Beau piège à main dans un dur 1-2.

L’indécis est peut-être la pire chose qu’un arbitre puisse être – n’intervenez pas si vous n’allez pas arrêter le combat!

Un super clip KO avec une panne technique fournie par quelqu’un d’autre que moi!

Terrain aléatoire

Je n’ai pas trop de détails à dire ici: les baleines sont cool, et j’ai trouvé cette photo saisissante.

