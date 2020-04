Midnight Mania! Professional Fighters League publie une partie importante de son alignement après la saison annulée

Bienvenue à Midnight Mania!

Plus tôt dans la journée, la Professional Fighter’s League (PFL) a annoncé qu’elle suspendrait sa saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, dans l’espoir de reprendre ses activités en mai. De plus, le PDG du PFL, Peter Murray, a expliqué que les athlètes de l’alignement recevraient une allocation mensuelle.

Il y a un addendum important à cette déclaration: les athlètes restants recevront une allocation. Selon l’écrivain FloCombat Michael Fiedel, environ un tiers de la liste PFL a été publiée.

Il s’avère que le PFL a publié environ un tiers de son effectif au milieu de sa réponse à COVID-19, qui comprenait la suspension de sa saison 2020 et des allocations mensuelles pour les combattants restants. https://t.co/wenZB2lvN7 – Michael Fiedel (@MichaelFiedel) 22 avril 2020

Ce n’est pas un coup dur pour le PFL: je ne peux qu’imaginer à quel point il doit être difficile d’exploiter une entreprise d’événements en direct sans pouvoir organiser des événements en direct. Les allocations sont une admirable évolution progressive. Tout simplement absent des annonces d’hier. – Michael Fiedel (@MichaelFiedel) 22 avril 2020

MMABrasil explique en outre que la stratégie du PFL est de “ne garder que les champions de la dernière édition et les combattants concernés” comme Rory MacDonald sur la liste tout en libérant le reste. Il est difficile de dire où se situe exactement cette ligne de démarcation, mais il est probable que beaucoup de ceux qui n’ont participé qu’à la undercard et qui ne faisaient pas partie des tournois précédents ne sont plus sur la liste PFL.

Insomnie

“Thug Nasty” a une place sur la carte du 9 mai, espérons-le-mais-peut-être pas.

Dernières nouvelles: Jordan Burroughs est fort comme l’enfer.

Je connais assez bien mon histoire de boxe pour comprendre le terme «grand espoir blanc», mais quelqu’un devra m’expliquer celui-ci.

J’ai plus confiance en ce plan d’organiser le prochain événement en Floride – tout se passe là-bas.

Anthony Johnson est un individu terrifiant.

Donald Cerrone est à la hauteur de sa réputation de Red Dead Redemption.

Slips, rips et clips KO

Ces deux soumissions étaient assez simples, c’est un choix difficile!

Les KO de coup de pied lourd et lourd sont un sujet solide pour une liste:

Ce combat semblait être l’aube d’une nouvelle ère chez Heavyweight. Ensuite, on nous a tous brutalement rappelé qu’être surdimensionné n’était pas un si grand avantage. Il y a cependant de l’espoir – Francis Ngannou et Curtis Blaydes sont les plus gros que la plupart des poids lourds mais peuvent encore bouger.

Terrain aléatoire

Hier, mon copain de gym et ancien entraîneur olympique d’haltérophilie Ben Claridad a déployé un effort monumental pour accomplir quelque chose de maladroit. À 16 h 20 le 20/04/2020, il a squatté 420 livres. pour 20 répétitions. C’était génial:

Midnight Music: J’ai vu ce Tweet et la décision a été prise.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.