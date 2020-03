Midnight Mania! Randa Markos malade, préoccupé par COVID-19 après le combat de l’UFC Brasilia

Bienvenue à Midnight Mania!

La semaine dernière, Dana White et UFC ont catégoriquement proclamé pour tous d’entendre que le spectacle continuerait, qu’il s’agisse de changements de lieux ou d’arènes vides. Des têtes plus froides ont prévalu depuis – ou plutôt, les fermetures du gouvernement et les réglementations les y ont obligés – et les trois prochains événements ont été reportés indéfiniment.

Cependant, dans le cas de Randa Markos, les dommages ont peut-être déjà été causés. Markos s’est battu samedi dernier (14 mars 2019) lors de l’événement vide de l’UFC Brasilia, bien après que la plupart des organisations sportives aient été annulées. Voyager du Canada au Brésil est suffisamment risqué pendant une pandémie mondiale, mais les chances de contracter le virus augmentent certainement lors de combats physiques contre une autre personne, en particulier lorsque aucun des combattants n’a été testé.

Bien que Markos ait heureusement fait le chemin du retour, elle ne se sent pas bien et n’a pas pu subir de test de dépistage du virus.

Je viens de rentrer. Arrêté par le centre de test des coronavirus et ils ne voulaient pas me tester. De longs vols avec beaucoup de monde, je ne me sens pas bien et je ne suis pas un risque? D’accord, je suppose que je serai à la maison pendant deux semaines

– Randa Markos (@randamma) 17 mars 2020

Je veux juste être en sécurité. Les choses étaient bien différentes de mon départ à mon retour des combats. Les nouvelles changent toutes les heures.

– Randa Markos (@randamma) 17 mars 2020

De nombreux fans et experts ont demandé l’annulation de l’événement de la semaine dernière quelle que soit la situation du public, et c’est un parfait exemple de pourquoi. J’espère que Markos n’a pas le virus, mais de toute façon, sa santé est en danger et elle est dans une situation sans vraies réponses. De plus, la nature extrêmement contagieuse du virus signifie que si Markos l’a contracté, beaucoup plus ont été exposés au cours des derniers jours, y compris potentiellement son coin et son adversaire.

Restez à l’écoute pour toute autre mise à jour de Markos et du reste des athlètes de l’UFC Brasilia.

Insomnie

Leon Edwards n’est pas sur le point de laisser Tyron Woodley abandonner son combat si facilement.

Charles Oliveira, qu’il ait jamais remporté un titre ou qu’il se bat même pour un, est un combattant spécial.

C’est officiel: le cours de catch de ce matin était la dernière séance d’entraînement pro de l’équipe Alpha Male pendant au moins les deux prochaines semaines. Ailleurs dans le monde, la Thaïlande a officiellement fermé les gymnases et stades de Muay Thai, mais il y a environ 24 heures, Tiger Muay Thai continue de courir avec des précautions supplémentaires.

Kai-Kara France souligne peut-être l’option la plus cool à chaque fois que l’UFC revient!

John Dodson s’associe à sa femme pour démontrer un exercice de mise en forme de quarantaine difficile!

Il est bon de voir que le sens de l’humour d’Israël Adesanya est intact après sa victoire terne à l’UFC 248.

Bonne journée de Muay Thai!

Slips, rips et clips KO

Cliquez pour plus d’une douzaine de clips de Fedor Emelianenko en action – toujours le plus gros poids lourd de tous les temps!

Une autre série de faits saillants d’un grand jamais vu:

Ce n’est jamais une bonne idée de laisser votre adversaire vous frapper au visage.

Terrain aléatoire

Il s’agit techniquement d’une activité solo.

Midnight Music: Gerald Meerschaert est apparemment un homme aux multiples talents!

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.