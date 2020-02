Midnight Mania! Regardez Khabib Nurmagomedov affronter Chase Saldate, le meilleur lutteur du secondaire

Bienvenue à Midnight Mania!

Khabib Nurmagomedov est un animal sur le tapis. Invaincu en 28 combats professionnels et champion du monde UFC Lightweight, le Dagestani “Eagle” a totalement dominé les combattants de classe mondiale avec facilité grâce à la force de sa lutte et de Sambo. Lorsqu’ils étaient associés à un lutteur du secondaire – même le lutteur de 152 livres le mieux classé du pays, Chase Saldate – eh bien, les résultats étaient un peu prévisibles.

Saldate fréquente le Gilroy High School, où l’ancien double champion Daniel Cormier est l’entraîneur-chef de lutte. Ce n’est pas la première fois que Saldate se rend à l’American Kickboxing Academy (AKA) avec son entraîneur: il y a aussi un clip de lui en train de se faire balancer par Islam Makhachev et de réaliser plus tard le même tour dans un tournoi!

Saldate est déjà un grand lutteur qui pourrait probablement gérer beaucoup de combattants professionnels sur le tapis de lutte sans problème … mais pas encore ces deux-là!

En bref, c’est une autre vidéo amusante de camaraderie et de talent de AKA. L’honnêteté de Nurmagomedov à propos de tricher un peu avec ses fermoirs à main après les matchs est amusante et tout à fait conforme à la perspective du lutteur MMA standard. Il était également intéressant de voir Nurmagomedov faire face à un lutteur traditionnel – il a rapidement poussé le combat dans sa zone de confort le long du mur et a dominé à partir de là.

Insomnie

C’est potentiellement la chose la plus stupide que j’ai jamais incluse dans un Midnight Mania.

C’est un clip de combat assez tueur en général, mais la première chose qui m’est venue à l’esprit est de savoir à quel point Hooker était bien meilleur dans le gymnase que dans ses combats de poids plume. Cela montre vraiment l’impact négatif potentiel d’une réduction de poids importante!

Cro-Cop est peut-être au milieu de la quarantaine et assez costaud, mais il a encore de la vitesse!

Habituellement, les clips décrits avec “attendre la fin” ne valent pas la peine. Celui-ci est!

Anecdote de l’équipe Alpha Male de la semaine: Hier, alors que moi-même et quelques autres étions assis avant le début de la pratique de la lutte, certains nous ont approchés au hasard avec ce qui ressemblait à une passe médiatique autour de son cou. Il a demandé si l’un de nous était un boxeur professionnel (non), puis nous a rapidement informé qu’il était à 200-2 sur le ring, cherchant à devenir pro, et voulait combattre Faber.

Pendant l’entraînement lui-même, nous l’avons aperçu en train de parler directement avec un «papa californien» légèrement agacé, mais malheureusement, aucune leçon n’a été donnée comme celle ci-dessous.

Le jean ajoute un niveau supplémentaire de fraîcheur au coup de tête.

Slips, rips et clips KO

Il s’arrêta et atterrit une courte main droite directement sur le bouton …

Rappel: Paul Felder s’est cassé le bras en lançant un poing tournoyant et tourne toujours tout le temps. L’homme est fou!

Une configuration intéressante pour le verrou de cheville droit que je n’avais jamais vu auparavant:

Terrain aléatoire

Nous avons besoin des réflexions de Khabib sur la pointe d’autodéfense du jour:

Midnight Music: j’avais une suggestion / demande dans mes DM Twitter, et c’était une chanson assez bonne pour que je sois cool avec elle!

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.