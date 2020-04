Midnight Mania! Regardez le plus ancien combat de rue capturé dans l’histoire de la vidéo

Bienvenue à Midnight Mania!

Tout d’abord, le clip ci-dessus est vraiment cool.

Dans ce qui ressemble à un ensemble Peaky Blinders, un homme semble en abattre un autre. Les deux hommes s’affrontent rapidement et l’antagoniste atterrit en premier. La foule environnante ne prend à peine attention ou parties, bien qu’un homme se charge de mimer un coup de pied à la paire de bagarreurs.

Deuxièmement, l’information ici doit être prise avec un grain de sel. La légende Instagram se lit comme suit: «Le premier combat de rue jamais enregistré, 1901. Deux travailleurs entrent dans une bagarre à la mine de charbon Pendlebury, une mine de charbon dans le nord de l’Angleterre. La mine avait une profondeur de 1 775 pieds et employait environ 640 hommes sous terre et 165 travailleurs de surface au tournant du 20e siècle. » Malgré tous mes efforts, je n’ai pas pu trouver d’autres informations ou une source plus fiable, seulement quelques autres affirmations selon lesquelles la ferraille aurait eu lieu en 1918.

Quoi qu’il en soit, je pense que c’est peut-être le plus ancien clip de combat publié dans l’histoire de Midnight Mania, et c’est sacrément cool!

Insomnie

Andre Fili a joué un rôle d’acteur dans un film produit par Urijah Faber intitulé Green Rush qui est sorti aujourd’hui. C’est une première pour les deux, alors jetez un œil!

Peu importe le coût, cela doit arriver.

Si Dana White retire ce banger absolu d’une carte de combat à huis clos le 9 mai, ils devraient mettre une découpe en carton du gars de Just Bleed dans chaque siège de la salle. pic.twitter.com/O2G3CRew1i

– MacMally (@MacMallyMMA) 15 avril 2020

À ce stade, c’est la plus vieille blague du livre … cela ne veut pas dire que ce n’est pas drôle.

Lors de mon chat IG Live avec Urijah Faber, Darren Till s’est glissé dans les commentaires et a demandé à Urijah s’il pouvait “emprunter l’un de ses mentons pour le match revanche Masvidal.” Quelqu’un vient chercher cet homme.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 14 avril 2020

Ce clip est plus que hilarant pour moi.

Le shadowboxing de Saenchai est assez esthétique.

Daniel Cormier a certainement mérité le droit de faire des blagues en direction de son vieil ami Ben Askren. Dillon Danis? Pas tellement.

Peut-être réduisez vos attentes d’une touche pour la «super carte» du 9 mai.

Slips, rips et clips KO

L’un des KO les plus effrayants de l’histoire du MMA.

Nous avons besoin de plus de gars de verrouillage des jambes. Ils sont très vivants / meurent par l’épée, ce qui en fait un excellent divertissement et des finitions soudaines.

La légende dit tout pour celui-ci:

Terrain aléatoire

Un peu de joie!

Midnight Music: Je suis retourné à mes disques ce soir (j’ai été paresseux) et j’ai tourné Wild is the Wind de Nina Simone. C’est l’une de ses meilleures, mais même les mauvais enregistrements de Simone sont plutôt bons!

