Midnight Mania! Regardez l’UFC des poids moyens Paulo Costa KO Logan Paul

Bienvenue à Midnight Mania!

YouTuber professionnel et boxeur professionnel, Logan Paul, a beaucoup parlé de la transition vers le MMA. Paul a rencontré le patron de Bellator, Scott Coker, pour discuter d’un avenir potentiel là-bas, et il a également été discuté comme un adversaire possible pour CM Punk.

Dans la vidéo ci-dessus, Paul s’entraîne avec le meilleur poids moyen de l’UFC, Paulo Costa, qui a été vu pour la dernière fois en train de mâchouiller Israël Adesanya, le pivot des poids moyens, après sa défense du titre samedi soir. Costa est le suivant pour un tir à l’or de 185 livres, mais il a pris un peu de temps sur son emploi du temps chargé pour l’école Paul dans le monde du MMA. Oh, et Bruce Buffer est là comme témoin!

La vidéo complète est présentée ci-dessus, mais voici un extrait du knockdown. Je vous laisse tous juger de son authenticité:

Pour citer mal la chose la plus drôle que Johnny Knoxville ait jamais dite, “Paulo va bien?”

Peut-être un faux knock-out de côté, Paul semble en fait être assez glissant sur le tapis. Il était un lutteur de lycée réussi dans l’Ohio, ce qui n’est pas du tout un état de lutte facile. L’entraîneur de Costa, le légendaire Wallid Ismail, semblait certainement impressionné, disant à Paul: “Vous allez vous battre à coup sûr.”

Il reste à voir si Paul s’engagera dans un combat en cage, mais il est presque certainement mieux préparé pour un sport qui lui permet de lutter plutôt que de frapper uniquement. Quoi qu’il en soit, il y a énormément d’argent dans ces combats, alors ne vous attendez pas à ce qu’ils s’arrêtent de si tôt.

Insomnie

Il s’agit d’une représentation à 100% précise du Suga Show de samedi.

Étapes latérales pendant des jours:

C’est une décision audacieuse d’appeler Dominick Cruz en 2020. Sandhagen ferait mieux de se préparer à un adversaire de remplacement, même s’il obtient son souhait!

Le contraste entre l’image amicale et souriante de Chan Sung Jung et sa formulation agressive est terrifiant.

C’est la vidéo la plus étrange, pourquoi continue-t-elle à couper étrangement alors que Yoel tourne le coin?

C’est toujours un jeu amusant, et le limiter à l’alignement One Championship est un défi intéressant qui permet de changer les choix standard.

Est-ce la bande dessinée la plus coriace que j’ai jamais vue? Très probablement. Cela ressemble à une affiche de motivation que l’on trouverait au bureau des ressources humaines de l’UFC.

Slips, rips et clips KO

Un coup de poing peut encore transporter une puissance énorme même s’il est lancé de façon lâche.

Rappelez-vous quand les gens disaient que le coude ne peut que couper les gens, pas les blesser?

Cela semble juste être un très grand décalage en termes de physique et de force.

Terrain aléatoire

C’est un gigantesque humain.

Midnight Music: J’apprécie toujours quand j’entends une nouvelle chanson que 1) je connais déjà d’un échantillon ou 2) échantillonne une chanson que je connaissais auparavant! Discover Weekly m’a fait découvrir «Meet The Frownies» de M. Twin Sister, une chanson largement échantillonnée par Kendrick Lamar et l’hymne californien du Dr Dre «The Recipe».

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.