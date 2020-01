Midnight Mania! Résultats de match de boxe YouTube Jake Paul contre AnEsonGib

Bienvenue à Midnight Mania!

Ce soir, le controversé YouTuber Jake Paul lance AnEsonGib, un autre streamer populaire. Paul est le frère de son compatriote devenu boxeur sur YouTube, Logan Paul, qui a fait d’énormes quantités d’argent en combattant encore un autre boxeur YouTube, KSI, à deux reprises. KSI a battu Logan Paul avec succès lors de leur deuxième rencontre, ce qui a conduit Jake Paul à chercher une occasion de venger son frère et à voir ce match avec Gib comme un tremplin pour le match.

Le combat débutera probablement vers minuit, donc je fournirai le jeu par match pour le match et j’espère aussi trouver de superbes extraits de faits saillants!

Tour 1: Gib rebondit en avant avec un mouvement étrange, atterrit quelques mains droites. Les deux corps à corps. Paul sort le jab, décroche un crochet gauche. Plus de clinchage. Plus de jabs de Paul, et une combinaison atterrit également. Jab de Paul étourdit Gib, le renvoyant brièvement en arrière. Une main droite de Paul clippe la tempe, envoyant Gib très brièvement au tapis. Un crochet de contrôle de Paul abat à nouveau Gib, mais il est difficile de dire dans quelle mesure cela est dû au fait qu’il est déséquilibré. Un autre bon coup de Paul. Paul va corps-tête avec une combinaison. La main droite dure et le jab vacille Gib. Une autre main droite atterrit proprement, le genou de Gib touche à nouveau le tapis et l’arbitre le rappelle.

Résultat: Paul bat Gib par KO au premier tour

Plus de problèmes pour l’UFC Lightweight Desmond Green.

Desmond Green a été arrêté hier. Les dossiers publics montrent que Green aurait violé les conditions de sa libération conditionnelle et est accusé de crime de conduite sans permis dans le comté de Broward (troisième infraction ou infraction subséquente).

Il fait maintenant face à 21 accusations et sa libération / caution avant jugement a été révoquée. pic.twitter.com/2JqMhZNBhD

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 30 janvier 2020

C’est l’un des articles les plus approfondis sur une blessure avant combat que j’ai vu. Michael Chiesa est venu avec des reçus!

On dirait que ce gars de Volkanovski est plutôt bon, hein?

Rappelez-vous les coups de tête accidentels dont nous avons discuté hier soir? Cela peut aussi arriver aux supports de coussinets.

Il est assez difficile de discuter du succès d’Amanda Nunes en ce moment.

Bizarre!

Les papas de lutte sont inégalés.

Slips, rips et clips KO

Revisitez peut-être le meilleur KO de 2019.

Saenchai a remporté une autre victoire ce week-end!

Un angle différent sur ce coup de coude que la plupart des clips que je trouve:

Terrain aléatoire

Je respecte grandement le dévouement aux compétences étranges et relativement inutiles. Il n’y a pas d’autre raison que la passion!

Midnight Music: Je classerais cette chanson très bien comme un excellent ouvreur d’albums de tous les temps.

