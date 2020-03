Midnight Mania! Robert Whittaker débute comme l’opprimé face à Darren Till à l’UFC Dublin

Bienvenue à Midnight Mania!

Pas plus tard qu’hier, Robert Whittaker contre Darren Till a été annoncé en tant que tête d’affiche officielle de l’UFC Fight Night 178, qui devrait avoir lieu le samedi 15 août 2020, à Dublin, en Irlande. Bien que les circonstances exactes de chaque événement futur soient très incertaines en ce moment, les cotes des paris ont déjà été publiées et favorisent l’Anglais.

Till est le léger favori à -125, tandis que Whittaker entre à cote égale par Betting Insider Journal.

Bien que très proche, il est vraiment intéressant de voir à quel point la perception du public a changé pour les deux hommes après un seul combat. Whittaker est un ancien champion qui n’a perdu que contre Israel Adesanya à 185 livres, mais ses difficultés avec les blessures et les pertes par KO ont définitivement ébranlé la confiance du public.

Pendant ce temps, Till était largement considéré comme un agneau sacrificiel face à Kelvin Gastelum et était un outsider de paris considérable. Une victoire – et une décision partagée à ce sujet! – a complètement inversé ces points de vue, et maintenant Till est favorisé pour vaincre l’ancien champion dans un combat éliminatoire de titre probable.

Les choses changent rapidement en MMA! En parlant de cela, où sont les chances de savoir si cet événement de Dublin prévu pour août sera également transféré au centre UFC APEX?

Insomnie

Le monde MMA n’a vraiment qu’une seule option concernant la façon de répondre au Coronavirus, et cette option est les mèmes.

Il existe également des préoccupations plus sérieuses, telles que les combattants vivant de chèque de paie à chèque de paie et l’importance vitale de Tony contre Khabib.

Les joueurs de la NBA, de la LNH et de la MLB ont (principalement) des contrats garantis, alors oui, les ligues suspendues ne sont pas bonnes mais les joueurs sont au moins payés.

Les combattants UFC / MMA n’ont pas la même possibilité. Les événements à venir devraient probablement être reportés, mais les combattants de l’UFC ont besoin de ce $.

– Adam Martin (@MMAdamMartin) 12 mars 2020

L’histoire de Khabib / Tony dans un tweet: une côte blessée, du sang dans les poumons, Tiramisu, un câble électrique, une pandémie mondiale. https://t.co/LosY3oqLLB

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 12 mars 2020

Et enfin, voici quelques exemples d’annulations / ajustements dans le domaine des sports de combat:

ACTUALITÉS: J’ai décidé de transformer tous les événements de ONE Championship en événements à huis clos, sans audience, avec effet immédiat. Sans exception, la sécurité de nos fans, athlètes, personnel, partenaires et du public est la plus haute priorité pour ONE Championship. https://t.co/piL5ITQ5WE

– Chatri Sityodtong (@yodchatri) 12 mars 2020

Source: La California State Athletic Commission a suspendu tous les événements sportifs de combat pour le mois de mars, annulant le spectacle DAZN du Golden Boy du 29 mars au Forum avec Vergil Ortiz Jr.-Samuel Vargas. Également touché: le spectacle hollywoodien de GBP dans une semaine

– Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 12 mars 2020

GLORY a annoncé que GLORY 76 ANTWERP, qui devait avoir lieu le 28 mars, et GLORY 77 MIAMI prévu pour le 30 mai seront reportés.

De nouvelles dates pour les deux événements seront annoncées prochainement. pic.twitter.com/aMVEM9TuT4

– Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) 12 mars 2020

De l’art pour nous rappeler des jours meilleurs … d’il y a moins d’une semaine!

Clay Guida étant un ancien champion de Strikeforce est un peu trivial que beaucoup ne connaissent peut-être pas, mais découvrir que CHUCK NORRIS lui a décerné la ceinture le rend très spécial.

Slips, rips et clips KO

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les roues de charrette sont un échauffement si courant dans la communauté des arts martiaux?

Franchement, je suis impressionné que le coup de pied haut initial n’ait pas mis fin au combat.

Contrer le spin avec un spin semble être une solution étrangement efficace!

Terrain aléatoire

Les singes en Asie du Sud-Est sont des d * cks sur une journée régulière.

Musique de minuit: laissez les harmonies de Simon et Garfunkel apaiser votre esprit troublé.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.