Midnight Mania! Robert Whittaker et Darren Till acceptent de se battre après la quarantaine au poids de capture sans formation

Avec un pourcentage énorme de combattants non réservés en raison de la pandémie mondiale, il existe de nombreuses correspondances hypothétiques. Certains de ces combattants ont été réservés brièvement puis annulés, tandis que d’autres sont des créations entièrement nouvelles uniquement possibles en raison de la disponibilité soudaine de presque tout le monde sur la liste de l’UFC.

Il y a cependant des obstacles: les gymnases sont presque universellement fermés, et même rencontrer un coéquipier peut entraîner des amendes dans de nombreuses régions du monde.

Un match discuté opposait l’ancien champion des poids moyens, Robert Whittaker, à son adversaire Darren Till. Concernant les complications des combats sous COVID-19, les deux hommes sont heureusement plus ouverts que la plupart. Whittaker a publiquement discuté du burnout d’être champion, tandis que Till sur Instagram se gonfle le ventre pour souligner son gain de poids en quarantaine.

Malgré les circonstances sans précédent, les deux sont toujours prêts à se battre. Cependant, Whittaker a offert un gentleman’s agreement pour que les choses soient justes: ne vous entraînez pas, ne vous battez pas avec un poids propre, puis «allumez-le!

Comme s’il y avait le moindre doute, Till a répondu par l’affirmative. Enfer, il pourrait manger des frites et trempette pour se préparer en ce moment même.

Till a également écrit «l’accord de combat» suivant dans un commentaire Instagram, «I Darren Till, accepte un poids de capture de 95-100kg pour le dublin du 15 août, et convenons qu’après le combat, nous allons chippn, dippn et boire à Dublin … signé Darren Till. “

L’accord sincère de Whittaker et Till est génial, et cela devrait se produire plus souvent. Sans accès à la formation nécessaire, il est important de reconnaître que les combattants ne vont pas donner le meilleur d’eux-mêmes. De plus, contourner une majorité de la perte de poids aidera à garder les athlètes en sécurité, car le système immunitaire est gravement compromis pendant la déshydratation.

Insomnie

Je me fiche de ce que l’on dit sur le combat lui-même: le maigre Welterweight Nick Diaz allongé contre le poids moyen GOAT est un moment légendaire.

Je peux absolument promettre que c’est l’un des exercices de fatigue les plus fous et les plus misérables de la longue liste de méthodes d’entraînement difficiles. Habituellement, cela se fait comme un épuisement final après la séance d’entraînement / privée.

L’équipe de Cage Warriors tente de reproduire la vidéo virale que ces cascadeurs ont récemment montée.

Le médaillé d’or olympique / légende de la lutte Dan Gable est âgé de 71 ans, retenu par du ruban adhésif et de la prière, et toujours un individu d’une intensité effrayante.

Les gens vont se plaindre de celui-ci dans les commentaires, mais ça m’a fait rire!

Slips, rips et clips KO

Accent sur les «déchirures!»

Jorge Masvidal combat les talents de haut niveau depuis si longtemps dans diverses organisations qu’il a conquis les pionniers et les élites modernes.

Enfin, Chris Horodecki est du côté positif de l’un de ces clips phares!

Terrain aléatoire

La découverte d’une queue de Spinosaurus complète a largement confirmé que le dinosaure massif était un prédateur aquatique.

Midnight Music: J’ai passé du temps à rattraper mon retard sur les sorties de 2020 ce soir, et le premier succès de Rina Sawayama, SAWAYAMA, est sauvage. C’est un étrange album pop art qui interpole beaucoup d’éléments pop du début des années 2000 qui ne devraient pas vraiment être en accord les uns avec les autres – pensez Korn et Timbaland. Je ne sais pas si c’est vraiment pour moi, mais c’est bien!

