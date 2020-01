Midnight Mania! Robert Whittaker se serait retiré de l’UFC 248 pour donner de la moelle osseuse à sa fille

Bienvenue à Midnight Mania!

Il peut être difficile de faire la tête ou la queue d’une situation lorsqu’un combattant se retire d’un combat pour des raisons personnelles. Cela pourrait être un code pour les blessures, les problèmes de santé mentale, un problème de l’USADA à la surface, le drame relationnel et bien plus encore – tous ces facteurs peuvent plus que faire dérailler un camp d’entraînement.

Ce fut le cas lorsque Robert Whittaker s’est récemment retiré de son combat contre l’UFC 248 face à Jared Cannonier. Whittaker était vague sur Instagram, et il a parlé de ses problèmes de blessures et de santé mentale dans le passé.

Pas plus tard qu’hier, le président de l’UFC, Dana White, a qualifié son retrait de «désintéressé», une description inhabituelle qui a désormais tout son sens. Le Sun a rapporté aujourd’hui que Whittaker s’était retiré du combat afin de donner de la moelle osseuse à sa fille, qui est malade.

Pour ceux qui ne le savent pas, voici une description du processus gracieuseté de BeTheMatch.org: «Le don de moelle osseuse est une intervention chirurgicale effectuée sous anesthésie générale ou régionale dans un hôpital. Tandis qu’un donneur reçoit une anesthésie, les médecins utilisent des aiguilles pour retirer la moelle liquide de l’arrière de l’os pelvien. »Il a la réputation d’être plutôt douloureux, et il peut prendre quelques semaines pour que la moelle revienne à des niveaux réguliers.

Actuellement, il y a encore peu de détails disponibles, comme la maladie dont souffre sa fille ou le nombre de dons de moelle osseuse dont elle aura besoin. Quoi qu’il en soit, les actions de Whittaker sont en effet très altruistes et louables, et j’aimerais lui souhaiter, à sa fille et à toute sa famille, le meilleur dans ce processus.

Insomnie

Amanda Nunes part travailler dans une ferme laitière!

Le MMA est désormais légal en France! C’est bon!

Darren Till a compris ce qui est drôle et s’y tient.

Je n’ai peur d’aucun putain d’homme sur cette planète !!!

– Darren Till (@ darrentill2) 21 janvier 2020

Honnêteté entre vieux amis.

Voici à quoi cela ressemble d’avoir «Groovy» Lando tournant dans votre direction:

J’espère vraiment que cela finira par une bataille de jiu-jitsu plutôt que Gilbert Burns profitant de son kickboxing et de sa puissance …

Au cas où vous vous demanderiez pourquoi beaucoup de combattants / entraîneurs / athlètes en général ne répondent pas aux commentaires Instagram … Pour ceux qui ne le savent pas, CSA Gym est l’un des meilleurs gymnases de kickboxing / Muay Thai aux États-Unis.

Slips, rips et clips KO

Je ne comprends pas à distance comment les hommes plus petits gagnent en Sumo, mais c’est génial.

Un autre point fort absolument dur à cuire avec une dope Liam Harrison écrivant pour faire bonne mesure:

Je voudrais considérer Chris Leben comme un pionnier de cette stratégie.

Terrain aléatoire

Lézard contre tout le monde

Midnight Music: … Comme Clockwork de Queens of the Stone Age est probablement mon disque rock préféré des années 2010, alors voici une coupe de ça!

