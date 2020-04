Midnight Mania! Roger Gracie s’est rétabli après une crise de coronavirus, souligne la gravité de la maladie

Bienvenue à Midnight Mania!

Bien que maintenant à la retraite, Roger Gracie est un athlète assez spécial. Il a trouvé un solide succès dans le domaine des arts martiaux mixtes (MMA), en compétition dans Strikeforce et UFC avant de remporter un titre dans One Championship. Sur les tapis, cependant, Gracie est largement connu comme le meilleur de tous les temps – il a remporté de nombreuses médailles d’or à la fois dans l’ADCC et dans le monde gi, soumettant une grande opposition de l’élite avec des techniques dites “de base” comme le x-choke de la monture.

Selon un rapport avec Combate, sa dernière bataille est venue contre COVID-19, que le Brésilien a contracté en mars. “J’ai attrapé le virus, je l’ai récupéré il y a deux semaines”, a expliqué Gracie. «J’étais vraiment mal au lit. C’est bon de parler, parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c’est, ils pensent que cela ne sera pas affecté, qu’il ne l’atteindra jamais. Je suis restée au lit pendant dix jours, avec 40 degrés de fièvre et de toux. Un jour, je me suis essoufflé, heureusement, cela n’a pas progressé. Je me suis réveillé à l’aube avec un cœur battant, à bout de souffle. J’ai appelé l’ambulance, j’y suis même allé. Ils ont fait les tests, appelé le chef de la médecine et pensé qu’il valait mieux que je reste à la maison. »

“J’ai eu peur quand ça ne s’est pas amélioré”, a poursuivi Gracie. «Le huitième jour, j’étais inquiet, car je pensais que je m’allais mieux, la fièvre a baissé. Le jour suivant, [the virus] est revenu violent, je me sentais très faible, étrange. Chaque personne se sent différente. La plupart ont un rhume. Ma copine l’a également pris, est restée quatre jours avec 38 ou 39 degrés de fièvre, faible, avec des douleurs corporelles et est décédée. Ma fièvre était de 40 degrés. Je toussais tout le temps. »

Gracie partage son expérience parce qu’il veut souligner la gravité du virus et relayer que même une personne en bonne santé et active dans la trentaine peut être durement touchée. «C’est bon pour les gens de savoir que je l’ai. Il y a beaucoup d’amis à qui j’ai parlé, qui pensaient que je ne le prendrais pas parce que j’étais en bonne santé, jeune. Beaucoup de gens meurent. Un ami d’un ami en Italie était un coureur de marathon, avait 35 ans et est décédé. Le cousin de la petite amie de mon professeur a 30 ans et est hospitalisé. Et il y en a des milliers que nous ne connaissons pas. Il est nécessaire de sensibiliser. La maladie affecte vraiment les personnes les plus fragiles, les plus âgées, mais aussi les autres. Vous ne pouvez pas négliger. Ce n’est pas une blague.”

Gracie a également confirmé qu’il restait à la retraite, entièrement concentré sur la croissance de son académie, qui compte désormais plus de 50 franchises.

Il est temps pour le super combat de kickboxing que les fans réclament: Ariel contre Ben Askren. Le gagnant peut affronter CM Punk!

Une coupe de l’histoire du Muay Thai avec l’aimable autorisation de John Wayne Parr:

Frank Mir semble toujours assez agile pour un poids lourd plus âgé!

Shoutout Dustin Poirier!

Une chance que nous devons tous être prêts à saisir:

Mike Perry ne semble pas s’isoler – un homme de Floride de bout en bout.

J’ai tellement d’émotions en regardant ce clip. Respect pour la Kimbo Slice déchue. Rire du fait que “Rampage” Jackson a choisi Kimbo d’abord sur TUF des années plus tard, alors que l’homme n’avait pas de genoux fonctionnels. Choc que Slice ait presque verrouillé un étranglement à guillotine à un moment donné.

«Crusher» est une légende.

Pour mon argent, Rousimar Palhares est l’adversaire le plus intimidant de l’histoire de l’UFC. Ce mec a déchiré les jambes et mis les gens sur le banc pendant des années!

L’eau est fraîche. Le ralenti est cool. Ajoutez-le!

Midnight Music: Remain In Light est l’un de mes albums préférés, et son plus gros succès semble particulièrement pertinent en ce moment.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.