Midnight Mania! Ryan Hall ne parvient pas à se battre, dit que la moitié du top 10 des poids plume l’a rejeté

Il y a quelque chose à dire à éviter. Des combattants comme Kamaru Usman et Weili Zhang ont affirmé avoir été rejetés par de nombreux combattants de leur division, et – alerte spoiler! – ces deux-là se promènent maintenant avec des ceintures dorées sur les épaules! Si l’on en croit Ryan Hall, l’as de jiu-jitsu est confronté à des problèmes similaires, et il espère probablement un résultat similaire.

Dans l’émission MMA d’Ariel Helwani, Hall a donné des noms. Il a expliqué que la moitié du top 10 des poids plumes n’était pas disponible pour le combattre (transcription via MMAJunkie), «ça a été un peu difficile de trouver un adversaire. On m’a directement refusé ou on m’a dit qu’ils n’étaient pas disponibles de 12 à 6, donc ce serait (Shane) Burgos, (Jose) Aldo, (Josh) Emmett, (Jeremy) Stephens, (Renato) Moicano, Frankie (Edgar), (Calvin) Kattar – à peu près tout le monde jusqu’à «Korean Zombie» ou Yair Rodriguez. Il n’était pas disponible, il a donc été un peu difficile de trouver un adversaire.

J’ai été directement rejeté par Josh Emmett. J’ai été directement rejeté par Renato Moicano. Je suppose qu’il y a trois gars dans la division à Frankie Edgar, Jose Aldo et Renato Moicano, tous très durs – et bien sûr, Edgar et Aldo en particulier, des figures emblématiques – mais ils détiennent des places dans la division qu’ils ” nous ne sommes pas actuellement en compétition, et il semble qu’il y ait un blocage qui est difficile à gérer. »

Hall fait certainement un excellent point sur les anciens noms qui encombrent les rangs. Edgar, Aldo et Moicano ont tous clairement indiqué que leur avenir immédiat se situait en dehors de 145 livres, alors retirez-les de la liste! Cependant, il y a un autre côté à ce problème, car Hall lui-même a refusé les combats avec des adversaires qu’il jugeait indignes. Hall a déclaré un jour: «Je ne me bats pas contre les fesses» alors qu’il était réservé pour combattre la version 2018 de BJ Penn, ce qui rend difficile de prétendre que ce sont juste les autres poids plume qui sont pointilleux sur les adversaires potentiels.

Qu’il soit classé ou non, il y a beaucoup de superbes matchs pour Hall à 145 livres, et j’espère que l’un se matérialisera plus tôt que tard.

Insomnie

Joe Benavidez ne parle pas souvent des jours avant de devenir sobre, mais il a traversé beaucoup de choses avant de réussir dans les sports de combat.

Où trouve-t-on des volontaires pour se jeter dans la rivière? Il est probablement payé pour ça aussi!

Peut-être que les discussions sur la retraite étaient prématurées après tout?

J’avais l’intention de visiter à nouveau Dublin bientôt

– Paul Felder (@felderpaul) 26 février 2020

Ce mec souriant alors qu’il est pourchassé et frappé à la jambe est inestimable.

Lineker réagit à peine quand il se fait frapper au visage, ce n’est donc pas vraiment une surprise.

Il est peu probable que la rivalité entre Cormier et Khabib prenne fin, et nous nous en sortons tous mieux.

Slips, rips et clips KO

Levez la main !!!

Préparez des coups de pied ou lancez-les à la bonne distance – faites-en au moins un!

L’expérience martiale la plus pratique qu’un arbitre / juge a, mieux c’est … MAIS … combien compte une victoire sur un mec portant un t-shirt? Est-ce aussi le nom de Cecil Peoples? Il y a beaucoup à penser ici.

Terrain aléatoire

Réflexes félins!

Midnight Music: Un message important de la légendaire tenue glam rock T. Rex:

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.