Midnight Mania! Sean O’Malley parodie Tony Ferguson et Yoel Romero, fait des entraînements fous

Bienvenue à Midnight Mania!

La situation actuelle est étrange pour beaucoup d’entre nous. Beaucoup plus de temps libre disponible que d’habitude, et presque rien de productif à faire avec. À ce stade de la vie du MMA en quarantaine, nous sommes vraiment coincés avec des débats inutiles pour passer le temps jusqu’à ce que l’UFC 249 nous ramène potentiellement à une normalité relative.

Ignorant tous les défis de push-up, les gens ennuyeux culpabilisent leurs pauvres amis, aujourd’hui a vu la montée des défis spécifiques au MMA. Le défi #TheDarrenTill, qui consiste à prendre une photo avec vos tripes, avait quelques preneurs, mais c’est trop près de chez nous pour la plupart d’entre nous qui ont évité ces push-ups embêtants. Dans la section Insomnia ci-dessous, Mike Perry propose son propre défi – il est nettement approprié pour celui “Platinum”.

Mon exemple préféré, cependant, est #TheTonyChallenge, qui est en fait antérieur à la pandémie mondiale et peut être accompli par quiconque souhaite faire des séances d’entraînement stupides à la caméra. Sean O’Malley a fait ses premiers pas ces derniers jours et le «Suga Show» a toujours été aussi divertissant!

Un sac banane, des mauvaises herbes et un cyclomoteur – un excellent trifecta.

Celui-ci est en fait une parodie de Yoel Romero, qui a été vu pompier transportant un tas de partenaires d’entraînement consécutivement dans une vidéo d’entraînement avant l’UFC 248.

Et enfin, je dirais que ce dernier clip est un hommage à Max Holloway et au défi du bouchon de bouteille.

Restez à l’écoute pour les derniers et les plus grands défis Instagram, et si nous avons de la chance, peut-être même des nouvelles des combats MMA réels qui se reproduiront!

Insomnie

Comme promis, voici le dernier défi de Perry. Ma théorie? Il prend sa revanche face à des objets inanimés pour cette époque où il s’est presque étranglé avec un groupe.

La légende a lui-même publié un retour en arrière qui a contribué à tout inspirer:

Il y a beaucoup de vrais classiques dans ce fil, ainsi qu’une blague de qualité ou deux.

Pour toute personne concernée, Gregor Gillespie continue également de faire des séances d’entraînement misérables et exténuantes tout en étant coincé à la maison.

Premièrement, je suis totalement ici pour cette idée. Deuxièmement, quelqu’un d’autre ne savait-il pas que Clay Guida avait combattu au WEC? Selon Wikipedia, il n’a concouru qu’une seule fois pour la promotion en 2006, remportant une décision.

Jordan Burroughs réagit au report des Jeux olympiques:

Slips, rips et clips KO

Je ne peux pas me pencher si lourd sur la jambe de plomb et ne pas avoir de plan pour quand l’autre gars décide de se venger! C’est 2020, même Nate Diaz vérifie les low kicks!

Lorsque le changement de position se passe mal …

C’est difficile à voir étant donné l’angle, mais c’est un véritable changement sournois dans Southpaw et check hook.

Terrain aléatoire

Un regard en direct sur mon salon:

Midnight Music: Malheureusement, le batteur et multi-instrumentiste Bill Rieflin est décédé aujourd’hui. Rieflin a joué pour près de la moitié de mes groupes préférés à différents moments, des groupes comme King Crimson, Swans, Nine Inch Nails et R.E.M.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.