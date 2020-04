Midnight Mania! Sean O’Malley torréfie Dominick Cruz et Henry Cejudo avec une vidéo parodique

Bienvenue à Midnight Mania!

Avec 750 mille followers sur Instagram et sa propre variété de marijuana, Sean O’Malley est parmi les combattants non classés les plus populaires de la liste de l’UFC. Son style frappant flashy et efficace aide certainement, mais O’Malley a également un sens de l’humour et un style qui n’ont fait qu’augmenter son public, même si “The Suga Show” a été mis à l’écart pendant la majeure partie de deux ans par les problèmes de l’USADA.

Avec le monde des arts martiaux à un niveau relativement stable (au moins jusqu’au 9 mai au plus tôt), O’Malley a été parmi les plus actifs sur les réseaux sociaux, affichant des séances d’entraînement et des parodies loufoques. Son dernier clip de ce genre est au-dessus, alors que O’Malley danse moqueusement autour du sac lourd – apparemment un remplaçant de Henry Cejudo – et tire des grèves stupides.

D’une manière ou d’une autre, je doute que Dominick Cruz prendrait gentiment cet hommage. “The Dominator” devrait revenir pour la première fois en plus de quatre ans face à Henry Cejudo lors du méga-événement du 9 mai susmentionné, mais il reste à voir si Cruz et l’événement pourront tenir encore trois semaines sans majeure incident.

O’Malley, quant à lui, n’est pas réservé, mais il semble avoir les yeux rivés sur la photo du titre des poids coq. Pensez-vous qu’il se retrouve dans ce mix tôt ou tard, ou est-ce qu’O’Malley est une meilleure attraction de spectacle que le vrai concurrent?

Insomnie

Le deuxième épisode de notre série documentaire sur la Thaïlande est sorti, et tout est consacré au jiu-jitsu et à la friture. Vérifiez-le!

Stephen Thompson avec une touche de sass! Je pensais que c’était une décision juste sur un combat rapproché, mais peut-être que Darren Till contre Stephen Thompson devrait être notre prochain «Robbery Rewind».

J’étais en fait à ces deux combats … Je suis sûr que GSP n’a pas manqué de poids non plus – Stephen Thompson (@WonderboyMMA) 19 avril 2020

En parlant de Till, je suis décemment sûr que nous le verrons bientôt dans un épisode de Catfish.

Mec, ce serait un combat assez incroyable! Mais je me contenterais de regarder un clip de combat.

Khabib ne mérite pas vraiment d’être blâmé pour avoir été incapable de participer à un événement annulé, mais c’est quand même un morceau de fan art cool.

Quelqu’un d’autre pour ce match?

Slips, rips et clips KO

Un slugfest qui se termine dramatiquement:

Mauricio Rua est entré dans des guerres à peu près depuis le premier jour. Faut-il s’étonner que «Shogun» ait tant souffert de blessures au cours de la dernière décennie?

Le thème de Midnight Mania de ce soir est les bagarres. Fidèle à sa légende, il s’agit de deux minutes d’action absolument absurdes.

Terrain aléatoire

Un chat qui fond.

Midnight Music: Utilisez votre temps de quarantaine pour regarder Letterkenny, une brillante émission sur Hulu / Crave TV dont la bande-son m’impressionne toujours.

Dormez bien Maniacs!